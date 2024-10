Fiori d’arancio per la coppia di Sanremo: dopo 9 anni e tante dichiarazioni d’amore sul palco, hanno finalmente detto sì | “Sta succedendo”

Una delle coppie più amate, viste al Festival di Sanremo, dopo 9 anni d’amore ha detto finalmente “sì”. Ecco di chi stiamo parlando e cosa sta succedendo nella loro vita.

Il Festival di Sanremo è un’istituzione per gli italiani, i quali non si perdono neanche una puntata in quella settimana tra gennaio e febbraio che viene attesa sempre con molta trepidazione. È un evento che, dopo la sua prima apparizione nel 1951, è entrato di diritto nel cuore del pubblico.

Di anni ne sono passati da quella prima volta, e anche la grafica (prima era in bianco e nero), per non parlare delle regolamento, ha subito delle modifiche, eppure nonostante tutto i fan sono sempre più numerosi di volta in volta. Abbiamo visto molti conduttori salire sul palco dell’Ariston, chi per più anni chi magari per meno, ma regalando sempre emozioni.

Non solo la location, i conduttori e i vari ospiti hanno emozionato il pubblico presente e quello da casa, ma anche i cantanti ovviamente, con i loro relativi brani in anteprima. Molti emergenti che oggi sono diventati molto famosi, peraltro, hanno cantato per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove Proposte”.

Per questo il pubblico è affezionato a questo evento e ai cantanti, soprattutto a una coppia molto amata che ha fatto conoscere la propria musica e anche il proprio amore: ebbene, dopo 9 anni hanno finalmente detto sì.

Prima e dopo il Festival di Sanremo

Il dinamico duo di cui vogliamo parlarvi oggi seguono la corrente dell’indie pop/rap italiano e hanno iniziato a farsi conoscere nel 2016, quando hanno formato il loro gruppo. Non solo colleghi di lavoro, ma anche partner nella vita, i due cantanti hanno iniziato a muovere i primi passi, portando la loro musica non solo sul palco, ma anche sul piccolo schermo, nelle loro varie esibizioni.

Dopo molti sacrifici, il panorama della musica italiana si è accorto di loro, e fu così che nel 2023 parteciparono al Festival di Sanremo, presentando il loro brano e regalando al pubblico anche l’emozione di quella proposta di matrimonio, dopo molti anni di convivenza. Ricordiamo che in passato i due cantanti si erano presi una pausa, per poi ritrovarsi in seguito e non lasciarsi più.

Il matrimonio dei Coma Cose

Dopo 9 anni di amore, come riportano da Novella2000, il 3 ottobre i cantanti del gruppo Coma Cose, hanno finalmente detto sì, per la gioia dei loro fan. Fausto Lama, alias Fausto Zanardelli e California, alias Francesca Mesiano, con rito civile a Palazzo Reale si sono giurati amore eterno, davanti ad amici e parenti. La cerimonia, molto intima, è stata resa nota soltanto nel giorno stesso, con quelle poche immagini condivise sui social e quel commento: “Sta succedendo“, che ha elettrizzato tutti.

Come sempre non convenzionali, hanno scelto per l’occasione un dress code molto glamour e stiloso che li ha fatti brillare anche in quell’occasione. Anche noi gli facciamo tanti auguri per il loro giorno magico.