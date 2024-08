“Finti momenti di gioia”: Barbara d’Urso nuovamente nel mirino | Questa volta non c’entra Mediaset

Ecco perché Barbara d’Urso è nuovamente nel mirino per quella che a detta di molti dovrebbero essere falsi momenti di felicità. Non stiamo parlando del caso Mediaset ma di qualcos’altro.

Barbara d’Urso è una delle conduttrici che è stata più amata e seguita di sempre in Mediaset. Fin dal suo esordio, ha dimostrato carattere portando la televisione ad alti livelli con i suoi vari programmi e il suo modo di far sentire il pubblico da casa come membri della sua famiglia.

Per problemi interni tra lei e Mediaset in generale, la sua permanenza nell’emittente privata è cessata di esistere e così dopo tanti malcontenti, Barbarella ha iniziato a vivere una nuova vita lontana dal set televisivo. Dopo il suo viaggio di rinascita a Londra, la conduttrice è tornata a recitare a teatro e per il momento nessuno sa di preciso se, quando e soprattutto dove, tornerà in televisione.

Carmelita si sta concentrando anche molto sulla sua nuova attività imprenditoriale e sulla sua presenza attiva su TikTok per portare il suo caffeuccio tra i suoi follower, i quali la seguono sempre con lo stesso ardore. Alla fine per loro non importa cambiare location basta che ci sia lei in prima fila.

Adesso però è nuovamente nel mirino per quel post che ha diviso l’opinione pubblica, per alcuni infatti, quello che hanno visto non corrisponderebbe alla realtà. Cosa sta succedendo?

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle

A proposito di momenti che stanno tenendo con il fiato sospeso i fan, sicuramente i rumors sulla partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle sono al primo posto della classifica, per interesse. Barbara e Milly Carlucci sono state viste anche a pranzo insieme e quindi pare che le trattative siano in corso.

Da quello che abbiamo letto tra i vari rumors, pare che Barbara potrebbe approdare al talent ballerino della Rai come ospite per una sera visto che non avrebbe trovato un punto d’incontro con Milly. Infatti, quest’ultima l’avrebbe voluta avere nel cast mentre l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 avrebbe voluto partecipare in veste di giudice. Come finirà questa storia è ancora presto per dirlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara e il drone

Tornando a noi, Barbara d’Urso è nuovamente al centro dell’attenzione, dopo aver pubblicato quel video sui social di lei che corre al tramonto in spiaggia, divertendosi molto, venendo ripresa da angolazioni diverse. A corredo di quel post la conduttrice ha scritto: “Ballando al tramonto”, per molti chiaro riferimento a Ballando con le stelle.

Tra i vari commenti ce né stato uno rilasciato da un utente che ha diviso l’opinione pubblica e cioè: “Addirittura un drone per fare un video con immagini dall’alto? Per immortalare dei finti momenti di gioia … creati appositamente per gli appassionati”. A prescindere dalle varie critiche, Barbarella si sta godendo le ferie estive e fa benissimo.