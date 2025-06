Filippo Bisciglia senza pudore, ecco cosa fa a telecamere spente: “Lo dò sempre alla mia truccatrice” | Chissà Pamela che dice

Ecco che cosa fa Filippo Bisciglia a telecamere spente, l’ha dichiarato lui stesso. Cosa ne penserà Pamela?

Manca poco, e i fan rivedranno nuovamente Filippo Bisciglia alla conduzione di Temptation Island: salvo imprevisti, la prima puntata dovrebbe andare in onda il 3 luglio, precisamente 24 ore dopo la fine dell’Isola dei Famosi, come riportano da style.corriere.it.

Mediaset punta molto sul reality dei sentimenti, visto che da quando è iniziato, ormai parecchi anni fa, lo share ha sempre regalato ottime soddisfazioni all’emittente.

Questa nuova edizione è molto attesa dai fan: da una parte perché non vedono l’ora di vedere le sette coppie da poco presentate ufficialmente a confronto, e dall’altra per il cambio di location, passando dalla Sardegna al nuovo resort in Calabria.

A far chiacchierare, poi, c’è anche quell’azione che Filippo compie ogni anno a telecamere spente. ecco che cosa fa di preciso e perché qualcuno ha citato anche Pamela Camassa.

Le indiscrezioni in merito a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

I fan non vedono l’ora di vedere le nuove puntate di Temptation Island, soprattutto dopo aver conosciuto brevemente le 7 coppie che prenderanno parte al reality dei sentimenti. Il rumors che sta facendo chiacchierare la rete l’ha lanciato Alessandro Rosica, il quale parla di un ipotetico tradimento tra Filippo Bisciglia e la sua compagna, Pamela Camassa, come leggiamo su anticipazionitv.it.

In merito a ciò, l’esperto del gossip ha dichiarato: “Lo dico da anni: lui e Pamela tradiscono spesso…”, parlando di una possibile relazione aperta. In merito a questo pettegolezzo, visto che non c’è stata alcuna conferma o smentita dei diretti interessati, i fan li difendono a spada tratta, come leggiamo sui social: “Non è vero!!! Ma perché dovete sempre mettere malignità?!”, e ancora: “Sta per iniziare il programma e come ogni anno taac”. A prescindere da queste insinuazioni, almeno per il momento sembra che la relazione proceda a gonfie vele, e i fan sperano di rivedere, com’è successo l’anno scorso, la foto dei due innamorati davanti al falò di Temptation Island alla fine delle riprese.

Il gesto di Filippo Bisciglia

Proprio per questa tensione social che si respira in questi giorni, visto il pettegolezzo su di una delle coppie più amate di sempre, molti si sono chiesti che cosa possa pensare Pamela Camassa del gesto scaramantico che compie Filippo Bisciglia in ogni edizione di Temptation Island. In realtà, non c’è nulla di malizioso.

Come ha rivelato il conduttore stesso a Obbligo o Verità qualche mese fa: “Sono scaramantico e superstizioso. Se non ne ho uno non registro, sono 4 anni che mia mamma me lo regala. A fine di ogni Temptation lo dò alla mia truccatrice“, in riferimento a quell’accendino giallo che ci tiene a tenere sempre in tasca, come leggiamo su FanPage. Viste le novità di quest’anno, chissà se il gesto scaramantico sarà sempre il medesimo o se ne inaugurerà uno nuovo… magari a regalargli l’accendino questa volta sarà Pamela?