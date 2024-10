Filippo Bisciglia rischia grosso, lo sgambetto clamoroso è già sulla bocca di tutta Italia | Scatta il commento velenoso: “Che finaccia!”

Filippo Bisciglia è nei guai seri. La notizia ha sconvolto tutti i telespettatori italiani. Il commento è emerso proprio in queste ore.

Filippo Bisciglia è il volto per eccellenza di Temptation Island, una delle trasmissioni più amate dal pubblico italiano. In queste ore, però, è divenuta virale una notizia che ha attirato l’attenzione di numerosi telespettatori. Qualcuno sta già ipotizzando che il conduttore possa essere in guai seri, e che il tanto amato programma possa rivelarsi un serio flop.

Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto e perché sui social non si sta parlando d’altro da giorni.

Temptation Island è la trasmissione in cui varie coppie mettono alla prova il loro amore e cercano di resistere alle rispettive tentazioni, messe in scena da ragazzi e ragazze single. Queste ultime edizioni hanno registrato numeri di ascolto e share molto importanti. Basti pensare alla coppia composta da Perla e Mirko o quella da Alessia e Lino, che nell’edizione precedente ci hanno intrattenuto a dovere.

Nonostante quindi il programma sia amatissimo dal pubblico, qualcuno sostiene che presto potrebbe abbassarsi l’hype. Ecco perché.

Il nuovo guaio per Filippo Bisciglia

In queste ore in televisione è iniziata a passare la pubblicità di un nuovo ed inedito programma Rai, intitolato ‘Se mi lasci non vale’. Proprio come Temptation Island, anche in questo caso i protagonisti sarebbero delle coppie in crisi, i quali metteranno alla prova il loro amore all’interno di due resort separati. Inutile dire che le similitudini tra i due format sono molte e innegabili; qualcuno ha persino cominciato a sostenere che sia una palese copiatura. Ma cosa ne penserà Filippo Bisciglia di questa nuova trasmissione Rai?

Sui social le opinioni sono ben chiare e gli utenti si sono lasciati andare dei commenti molto pungenti.

🎦 Alcune coppie in crisi accettano di vivere in un resort nella speranza di superare il problema e ristabilire l’amore. Tutto questo è… #SeMiLasciNonVale. Il promo del nuovo reality con Luca Barbareschi in onda ad ottobre su #Rai2. pic.twitter.com/UZ8YHju7W7 — TV Italiana (@TV_Italiana) October 8, 2024

L’opinione dei telespettatori

Diversi utenti sostengono che sia una scelta poco conveniente per la Rai e qualcuno, per esempio, ha scritto: “Che finaccia la Rai e Barbareschi, si che pecunia non olet..” Nonostante ciò, altri telespettatori credono che questo possa essere soltanto l’inizio del crollo di Temptation Island. Questo ‘clone’ potrebbe infatti frammentare lo share della tanto amata trasmissione e diventare il nuovo preferito degli italiani.

Non ci resta quindi che vedere come andranno le cose e se, effettivamente, Filippo Bisciglia vedrà il suo Temptation Island scivolare gradualmente in sordina..