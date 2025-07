Filippo Bisciglia pugnala Mediaset, ecco cosa pensa davvero di Temptation Island: “È trash!” | Altro che gratitudine a Maria

Filippo Bisciglia e la confessione inaspettata sul suo storico programma Temptation Island. Cosa ne avrà pensato Maria?

Come ben sappiamo, Filippo Bisciglia è il volto per eccellenza di Temptation Island. Dal 2014 l’uomo ci intrattiene con questa bellissima trasmissione, ogni anno seguita sempre di più dai telespettatori. Eppure, proprio in queste ore, il conduttore ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato di sasso gli italiani.

Ma ecco nel dettaglio le sue parole e perché, nel giro di qualche ora, sono immediatamente divenute virali sui social.

Non c’è Temptation Island senza Filippo Bisciglia e non c’è Filippo Bisciglia senza la sua estrema sensibilità nei confronti dei concorrenti, questo lo sappiamo. Da dieci anni, infatti, il reality show è uno dei più amati e seguiti del palinsesto televisivo italiano e, ogni estate, i telespettatori attendono il suo inizio come se si trattasse di un appuntamento imprescindibile.

A poche settimane dall’inizio di questa edizione 2025, l’uomo ha detto finalmente la sua opinione sulla trasmissione che ha dato il via alla sua carriera da conduttore.

Il reale pensiero di Bisciglia su Temptation Island

Come ben sappiamo, tra i vari autori di questo incredibile reality show, troviamo proprio Maria De Filippi, maestra di televisione e in grado di fare sempre centro. Durante una sua recente intervista per la Repubblica, Bisciglia ha finalmente svelato il duro lavoro che sta dietro a questa amatissima trasmissione: “Gli altri possono spingersi di più, ma noi non siamo la Spagna.. è trash quello che circonda la trasmissione, i commenti. Il pubblico si svaga, tecnicamente il programma non è trash neanche nella più piccola inquadratura. Siamo molto attenti, parliamo di sentimenti“.

Dopo aver difeso a spada tratta la sua trasmissione, Bisciglia ha anche sottolineato di essere ormai un ‘esperto in amore’.

Perché grazie all’ex gieffino la trasmissione funziona

Al contrario dei cugini spagnoli, Bisciglia ha dunque fatto intendere la sensibilità che gli autori ci mettono per ‘sfornare’ le varie puntate del reality. Come riportato da Biccy.it, l’ex gieffino, parlando di sé, ha poi aggiunto: “Ho 48 anni, di storie ne ho viste tante, le coppie si assomigliano nella vita. Le motivazioni per cui discutono sono la gelosia, le bugie, i tradimenti.. Quando una donna vuole lasciare un uomo ci mette un minuto, un uomo cinque anni“. Con grande sincerità, Bisciglia ha poi aggiunto: “Mi emoziono, a volte piango, menomale non mi riprendono in quei momenti“.

Insomma, dalle sue parole trapela il grandissimo amore che prova per Temptation Island e per tutto il lavoro che Maria, assieme agli altri autore, conduce per intrattenere gli italiani.