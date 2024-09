Filippo Bisciglia, l’ex fiamma rompe il silenzio e racconta la sua versione sulla rottura:”Sostiene di non avermi lasciato per lei, ma…”

L’ex fiamma di Filippo Bisciglia rompe il silenzio in merito alla rottura con l’ex gieffino: la sua versione è differente dalla sua.

Filippo Bisciglia è il re di Temptation Island, in quanto è uno dei conduttori più amati di sempre, soprattutto in questo ruolo. Ha un modo di fare che al pubblico piace, e lo share lo dimostra ampiamente.

Per questo non stupisce il fatto che Maria De Filippi l’abbia voluto anche in questa attuale stagione “winter” che è da poco iniziata, e già ha scaldato l’umore dei fan, i quali hanno fatto strage di picchi di ascolto durante la prima puntata.

Ovviamente, Filippo non è amato soltanto per il suo lavoro, ma anche per la sua vita privata, la quale viene seguita da sempre sui social. I fan amano vederlo insieme a Pamela Camassa, con la quale convive ormai dal 2008.

In questo frangente “di cuore”, spunta la rivelazione della sua ex, la quale rilascia la sua verità in merito al motivo della loro rottura. Le due versioni non corrispondono: chi dirà il vero?

Gli amori di Filippo Bisciglia

Non tutti se lo ricorderanno probabilmente, ma Filippo Bisciglia, quando entrò nella Casa del Grande Fratello era fidanzato con una giovanissima Flora Canto. Eh sì, proprio lei, l’attrice e conduttrice che sarebbe diventata in seguito la moglie dell’attore Enrico Brignano. Ma procediamo con ordine. Il conduttore di Temptation Island, una volta diventato concorrente ufficiale del reality, si è invaghito della sua allora collega di avventura Simona Salvemini, con la quale iniziò una storia d’amore.

In quel frangente, Filippo e Flora ruppero in diretta televisiva. In seguito, Bisciglia e la Salvemini proseguirono la loro storia per qualche mese dopo essere usciti dal reality, finché nel 2006 non ebbe il primo incontro con Pamela Camassa, e da lì sappiamo tutti com’è finita, in quanto i due si misero insieme ufficialmente due anni dopo, e tra alti e bassi ad oggi sono una delle coppie più amate dal pubblico.

Le parole di Simona Salvemini

Quando Filippo Bisciglia e Simona Salvemini si sono lasciati, la situazione tra i due fu abbastanza delicata. Vi riportiamo le parole rilasciate dall’ex gieffina, come possiamo leggere su fanpage.it, e che fanno capire il sentimento vissuto in passato dalla donna: “Quando due persone condividono quello che abbiamo condiviso noi, non possono lasciarsi nel modo in cui lui ha lasciato me…“.

Inoltre Simona ha rilasciato la sua verità in merito al presunto motivo della loro separazione: “Lui sostiene di non avermi lasciato per Pamela, anche se io sono convinta del contrario. L’abbiamo conosciuta insieme durante una vacanza in montagna. Per istinto, mi sono accorta che qualcosa non andava…“. A prescindere da tutto, in questa storia tutti i protagonisti alla fine hanno trovato il loro posto nel mondo, voltando pagina e andando avanti. Forse era destino?