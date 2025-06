Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, altro che fedeltà assoluta | Le torbide fantasie di coppia: “Lei mi segnala i singles che…”

Ecco quali sono le fantasie di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, rivelate proprio dal noto conduttore.

Filippo Bisciglia sta per approdare sul piccolo schermo nel ruolo storico di conduttore per la nuova edizione di Temptation Island, che sbarcherà su Canale 5 da giovedì 3 luglio. Come sempre, le coppie saranno 7 e, da quanto ha rivelato il conduttore, stanno praticamente quasi tutti assieme da parecchio tempo.

Il reality dei sentimenti piace al pubblico, ma anche a Maria De Filippi, la quale, come ha rivelato il buon Filippo: “Maria sa tutto. È incredibile. È coinvolta, appassionata, precisa. E ha un vero amore per Temptation. Le piace da morire. Ride, si emoziona, si diverte. C’è sempre”.

Probabilmente, il segreto del successo del format è proprio questo: la passione che Queen Mary mette dall’inizio alla fine di ogni programma.

Tra una rivelazione e l’altra, Bisciglia ha però incuriosito i fan anche per un racconto in merito alla sua vita privata, insieme alla bella Pamela Camassa, sua compagna di vita da dodici anni. Ecco qual è la loro fantasia.

Il retroscena inedito rivelato da Filippo Bisciglia

Prima di proseguire, non potevamo non raccontarvi un recente scoop che sta facendo il giro del web in merito a un aneddoto raccontato da Filippo Bisciglia. A parte la location, che dopo molti anni passerà dalla Sardegna alla Calabria, a grandi linee le dinamiche sono sempre le solite: 7 coppie che cercano di capire i loro reali sentimenti gli uni verso gli altri, divisi e lasciati in balia dei vari tentatori e tentatrici.

Ovviamente, ogni edizione – seppur apparentemente simile – è sempre diversa, e i colpi di scena che deve gestire Filippo sono molteplici, tra cui questo evento che l’ha lasciato senza parole: “Aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti. C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa…”, come ha rivelato al settimanale Chi. Dalle indiscrezioni riportate da Novella 2000 a tal proposito, sembrerebbe che una coppia possa aver scoperto nel reality una gravidanza inaspettata, ma ovviamente non ci sono certezze in merito.

La fantasia di Filippo e Pamela

Nella medesima intervista rilasciata al settimanale Chi, lFilippo Bisciglia ha rivelato qualche dettaglio in più non soltanto sulla prossima e imminente nuova stagione di Temptation Island, ma anche sulla sua vita privata con Pamela Camassa. Nonostante i rumors che circolano da giorni su di loro, Filippo ha voluto chiarire quanto sia innamorato della “sua” Pamela, e che loro scherzano sempre sui possibili singles che potrebbero far perdere la testa ad entrambi, anche se non hanno alcuna intenzione di cedere ai tentatori nella vita reale: “Se mi è mai capitato di pensare ‘questa single è proprio il mio tipo?’ Ogni tre minuti (ride, n.d.r.). Ma poi torno alla realtà, e la mia realtà è Pamela, con cui sto da dodici anni. Peraltro lei mi segnala i single che le piacciono di più (ride di nuovo, n.d.r.). E anche per questo siamo solidi. E soprattutto lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro. Ridiamo. È quando smetti di ridere che è finita…”.

Rivelando poi che, semmai dovesse lasciare la Camassa, cosa a cui ovviamente neanche pensa, non sarebbe: “per una femme fatale. Mi colpirebbe una persona vera. E per le donne vale lo stesso: si aprono con uomini che le ascoltano, che fanno domande. È una questione di narrazione, non di seduzione…”. Quello che si è capito da queste parole è che, per quanto possano scherzare, i due non hanno alcuna voglia di uscire dal loro falò personale da separati, non credete?