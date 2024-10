Festa grande per la Royal Family: nuovo pancione per la preferita della Regina | Ormai la notizia è ufficiale: nascerà in primavera

In queste ore è divenuta virale una notizia che avrebbe reso la Regina Elisabetta super entusiasta e contenta. La Principessa è incinta!

La Royal Family è sempre al centro dell’attenzione, e questo ormai lo sappiamo molto bene. In queste ore, un annuncio ha interessato il mondo intero e non si sta parlando d’altro da giorni. La preferita della Regina Elisabetta è incinta e la notizia è stata ufficializzata anche da Buckingham Palace.

Ma di chi si tratta? E cosa ne pensa la Famiglia Reale di questa sconvolgente notizia? Non ci resta che scoprirlo insieme.

Negli ultimi anni la Famiglia Reale è stata coinvolta in molteplici gossip e scandali. A partire dall’allontanamento di Harry e Meghan, proseguendo poi con l’ipotetico tradimento di William, per giungere infine alla insidiosa malattia che ha colpito la bellissima Kate, nonché il sovrano Carlo III. Insomma, per tempo non c’è stata tregua per la famiglia più importante dell’Inghilterra, ma in queste ore le cose sono cambiate in positivo!

Ebbene sì, sembrerebbe che un membro della Famiglia Reale sia in dolce attesa e, dopo mesi molto duri, finalmente arriva un po’ di sereno.

La gravidanza della preferita della Regina Elisabetta

Di questa notizia sarebbe stata sicuramente entusiasta la Regina Elisabetta perché la donna in questione è proprio la Principessa Beatrice, nipote amatissima dall’ex capostipite della famiglia. Come riportato da Il Messaggero, la 36enne è incinta del secondo figlio e ad annunciarlo è stato direttamente Buckingham Palace. Il suo compagno italo-londinese Edoardo Mapelli Mozzi e la Principessa hanno già una figlia di tre anni di nome Sienna (Edoardo ha anche un figlio, avuto da una passata relazione, di nome Wolfie e di 8 anni).

Il comunicato ufficiale ha sottolineato come la notizia abbia entusiasmato entrambe le famiglie della coppia.

Chi sono Edoardo Mapelli Mozzi e Beatrice

Edoardo Mapelli Mozzi è un immobiliarista nato a Londra di origini italiane, cresciuto in una famiglia aristocratica. Nel 2020 ha sposato la Principessa, ritardando la cerimonia a causa delle restrizioni durante la pandemia. Beatrice è invece la nipote della Regina Elisabetta, primogenita di Andrea duca di York e Sarah Ferguson. È la sorella maggiore di Eugenia, nonché la decima nella linea di successione al trono d’Inghilterra. Sui social è divenuta virale l’immagine dell’annuncio della sua seconda gravidanza, mentre sorride spensierata e abbraccia dolcemente il suo compagno.

Non ci resta quindi che augurare ogni felicità alla Principessa Beatrice, nonché la migliore delle gravidanze!