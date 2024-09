Fedez si arrende e ammette la verità: “I miei demoni mi…” | Ecco come trascorre le sue notti dopo l’addio a Chiara: la confessione preoccupante

La verità di Fedez che ha deciso di condividere con i suoi fan. Ecco come trascorre il suo tempo lontano da Chiara Ferragni.

Federico Lucia, in arte Fedez, è un noto rapper della nostra Nazione che negli ultimi mesi è stato al centro di varie chiacchiere e polemiche. L’uomo, dopo essersi separato con Chiara Ferragni, ha passato un’estate di fuoco che, tuttavia, nasconde uno stato d’animo più profondo. Dopo mesi di silenzio ha ammesso una verità che ha lasciato i fan senza parole.

Ecco dunque come passa veramente le sue notti da quando non sta più con l’influencer.

I Ferragnez sono stati per diverso tempo una delle coppie più seguite e amate sui social. Lui un rapper dal carattere difficile e più chiuso, lei una ragazza raggiante e molto socievole. Sembravano una coppia uscita da un film romantico, eppure negli scorsi mesi hanno annunciato la loro separazione definitiva. Nonostante non sia stato mai specificato il motivo della loro rottura, in molti hanno ipotizzato che fosse già da diverso tempo che non andavano d’accordo.

Dopo dei gravi problemi di salute, e dei mesi piuttosto frenetici, Fedez ha deciso di sfogarsi sui social.

La verità nascosta di Fedez

Non appena i due hanno annunciato la loro separazione, i fan si sono immediatamente chiesti come si sarebbero gestiti il tempo da passare con i figli Leone e Vittoria. Nelle scorse settimane i piccoli erano con la madre in vacanza in Grecia. Dopo aver passato un po’ di tempo con Chiara, sono poi volati in Sardegna, dove Federico ha una splendida villa in Costa Smeralda. Durante le vacanze estive il rapper ha passato gran parte del suo tempo in quella casa. Tra festini, yacht e belle ragazze, Fedez ha preferito non pensare ai duri momenti vissuti.

Come riportato da TvDaily.it, l’uomo ha scritto una frase sui social molto emozionante e dedicata ai propri figli.

La dedica a Leone e Vittoria

La prima immagine che ha emozionato tutti i suoi follower è stata certamente quella di Fedez abbracciato sul divano con i propri figli, dove ha voluto scrivere una frase pronunciata dalla piccola: “Non è bello stare arrabbiati, perché è bello stare felici”. In molti hanno ipotizzato che si trattasse di un breve messaggio da far arrivare anche alla sua ormai ex moglie. Dopodiché ha pubblicato uno scatto dei tre insieme nel letto di casa, dove ha poi scritto: “Insieme. Le uniche notti in cui i miei demoni mi lasciano dormire”.

Inutile dire che le sue parole hanno colpito il cuore di molte persone e sono immediatamente divenute virali sui social.