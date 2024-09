Fedez, la figuraccia è epica: l’incidente in diretta provoca una collezione di proteste | Imbarazzo totale per il rapper

Ennesima figuraccia per il rapper Fedez. Sui social, dopo la vicenda, l’uomo ha ricevuto un’ondata d’odio senza precedenti.

Federico Lucia, in arte Fedez, è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati e discussi dello spettacolo italiano. L’uomo, dopo essere stato per un intero inverno al centro di svariate polemiche, è tornato a far parlare di sé. Durante una diretta, il rapper ha commesso una gaffe che non è certamente passata inosservata al pubblico.

Ma che cosa è accaduto? E perché Fedez è dovuto addirittura intervenire sui social per mettere fine alle chiacchiere? Scopriamolo subito insieme.

Fedez è sicuramente un personaggio divisivo: c’è chi lo ama e lo segue con piacere e chi, al contrario, aspetta soltanto un suo errore per dargli contro. D’altronde, Federico è sempre stato un personaggio senza peli sulla lingua e questo suo lato del carattere non può piacere a tutti quanti. Dopo la sua separazione con Chiara Ferragni e la sua estate focosa, il rapper è tornato a far parlare nuovamente di sé.

Il motivo? Un suo live avvenuto in Sicilia in cui l’uomo ha fatto una figuraccia epica. Ecco che cosa è accaduto.

Il live di Fedez finito male

Il rapper si trovava in Sicilia per fare un’esibizione live come ospite di una serata. Ad un certo punto, durante il brano ‘Sexy Shop’, cui ha dato vita con Emis Killa e uscito quest’estate, Fedez ha cominciato a stonare davanti all’audience. Questo perché l’autotune aveva improvvisamente smesso di funzionare e, qualche secondo più tardi, Federico ha dovuto fermare la canzone. Qualcuno ha ripreso la brutta prestazione del rapper e ha caricato il video sui social.

Inutile dire che il web si è scatenato contro il rapper, il quale ha dovuto rispondere poche ore dopo sul proprio profilo Instagram.

La risposta del rapper sui social

Tra i vari commenti negativi degli utenti, emergono frasi del tipo: “Senza autotune non riesce proprio a cantare” oppure “Ma voi pagate anche per andarlo a sentire?”. Dopo un’ondata d’odio senza precedenti, Fedez ha deciso di rispondere così: “Non ho mai preteso di essere Celine Dion, voglio però precisare che in questo caso non è che ho cantato male perché non c’era l’autotune. Semplicemente era impostato in una scala armonica diversa rispetto al brano, quindi anche se l’avesse cantata una persona intonata (non io ovviamente) l’avrebbe stonata comunque..”

Nonostante però la sua precisazione, qualcuno ha continuano a non credere alle sue parole. E tu da che parte stai?