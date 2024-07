Fedez, dopo lo stop a LOL arriva un’altra batosta micidiale: “Non ha tirato fuori neanche un centesimo” | L’accusa gravissima

Fedez nuovamente al centro dell’attenzione: dopo lo stop a LOL esplode un nuovo caos mediatico.

È strano come gli eventi cambino in maniera talmente tanto rapida che quasi gira la testa a stare dietro a tutto. Fedez è sempre stato al centro della scena musicale e mediatica, fin dal suo esordio sulle scene.

In primis per il suo lavoro, in quanto le sue canzoni hanno raggiunto spesso le vette delle classifiche, diventando tormentoni nel giro di poco tempo. Per non parlare dei suoi duetti con colleghi molto importanti, che hanno fatto cantare e ballare gli italiani durante i suoi numerosi tour.

Ed è proprio a uno dei suoi concerti che avvenne la magia, quella proposta di matrimonio a Chiara Ferragni che ancora oggi viene ricordata come uno dei gesti più romantici di sempre. I due erano perfetti insieme e sprigionavano amore da tutte le parti. Almeno, all’apparenza.

Da quel momento è successo di tutto, arrivando a oggi, con lo stop da LOL e l’accusa da parte di un volto noto della televisione, che l’ha incolpato di non aver pagato quanto dovuto. Ecco di chi stiamo parlando.

Fedez e lo stravolgimento della sua vita

Come dicevamo, dopo la proposta di matrimonio è successo un po’ di tutto. Fedez si è infatti sposato con Chiara Ferragni, la bella influencer con la quale ha avuto due figli, Leone e Vittoria. In seguito abbiamo assistito alla nascita dei “Ferragnez“, sia nella vita reale che nelle puntate dell’omonimo show di Amazon Prime Video. Federico, oltre ad essere un rapper, marito e padre di famiglia, l’abbiamo visto esibirsi in veste di conduttore nel noto format LOL, che tanto piacque al grande pubblico.

Purtroppo, però, dopo una serie di eventi l’impero dei “Ferragnez” è crollato alla stessa velocità del battito di ali di una farfalla. A prescindere da tutto quello che è successo in questi mesi, adesso siamo arrivati al punto che Chiara e Federico hanno entrambi voltato pagina, vivendo le loro nuove vite da single e cercando di ritrovare un equilibrio, soprattutto per il bene dei loro bambini. Ma nelle ultime ore un noto personaggio delle TV si è scagliato contro Fedez, ecco perché.

Le due “batoste” di Fedez

Attualmente sono sicuramente due le “batoste” di Fedez che hanno lasciato i fan senza parole. La prima riguarda l’esclusione dalla prossima edizione di LOL del noto rapper, il quale ne fu “a capo” fin dalla prima stagione. Anticipata da Davide Maggio, la notizia è stata poi confermata dopo la presentazione del palinsesto del noto colosso dello streaming, dove il nome di Federico Lucia semplicemente non è stato inserito.

Oltre a questo shock, i fan hanno poi appreso della denuncia social rilasciata da Daniela Martani, come riportato da Libero, la quale accusa il rapper di non aver pagato alcune spese legali per un loro vecchio contenzioso. Contenzioso che Martani, peraltro, avrebbe vinto: “Fedez deve pagare i miei avvocati una cifra: non la posso dire per questioni di privacy, ma lui non ha tirato fuori neanche un centesimo…”, comunica l’ex naufraga. Per chi non se lo ricordasse, la bagarre legale tra i due era iniziata dopo la famosa festa organizzata dagli allora “Ferragnez” in un noto supermercato in occasione di un compleanno del rapper. Per il momento Fedez non ha replicato: come finirà questa storia?