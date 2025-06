Fedez a gamba tesa sul naufrago più chiacchierato dell’Isola: la colletta sui social macchia l’avventura in Honduras

Fedez e la rivelazione sul concorrente più discusso de L’Isola dei Famosi. Il retroscena inaspettato ha sconvolto tutti gli italiani.

Come ben sappiamo, il rapper Fedez non ha alcun pelo sulla lingua, e quando si tratta di dire la sua non si tira certamente indietro. Proprio in queste ore, l’uomo ha deciso di lanciare arco e frecce al concorrente più chiacchierato de L’Isola dei Famosi.

Il retroscena sull’opaca raccolta di fondi, infatti, ha aperto uno scenario inimmaginabile sul personaggio VIP che attualmente si trova in Honduras.

Federico Lucia, in arte Fedez, è uno con cui si può sicuramente discutere. L’uomo, infatti, è rinomato per il suo carattere pungente e per l’assoluta schiettezza che lo contraddistingue. E anche questa volta, il rapper ha deciso di sganciare una bomba che ha lasciato senza parole gli italiani: un attuale concorrente de L’Isola dei Famosi, in passato, aprì una raccolta fondi (a suo dire) piuttosto discutibile.

Ma di chi si tratta? E perché le parole del rapper e del suo braccio destro sono diventate immediatamente virali? Te lo spieghiamo noi!

Le accuse a Mario Adinolfi, giornalista e concorrente in Honduras

Tra i protagonisti più interessanti di questa edizione del reality, troviamo sicuramente il giornalista Mario Adinolfi. L’uomo è finito più e più volte al centro dell’attenzione mediatica grazie alle sue idee politiche e ad alcune frasi decisamente discutibili. Proprio in queste ore, Davide Marra (braccio destro di Fedez in Pulp Podcast) ha confessato di quando, nel 2023, Adinolfi fece un’uscita piuttosto infelice durante la sua intervista. Mr Marra e il rapper decisero infatti di indagare sul motivo per cui, sul proprio profilo Facebook, il giornalista decise di aprire una raccolta fondi intitolata ‘Scommessa Collettiva’.

Il denaro che ricevette dai suoi followers, a detta dei due, si dissolse poi nel nulla, e nessuno seppe mai il suo effettivo utilizzo. Alla richiesta di spiegazioni, Adinolfi avanzò una minaccia folle ai due presentatori.

La confessione di Fedez sulla puntata

Come riportato da Fanpage.it, Fedez ha ricordato di come Mario prese molto male quella domanda: “Sembrava non volesse più continuare la puntata. Dovemmo tagliare quella parte, altrimenti non ce l’avrebbe fatta mandare in onda“. Questa decisione di Adinolfi di non voler toccare minimamente l’argomento (e addirittura di minacciare i conduttori di non far mandare in onda la puntata), fu comunque una sorta di risposta per Marra e Fedez.

Insomma, Mario Adinolfi continua a far discutere di sé anche dall’Honduras… e possiamo certamente affermare che il suo passato nasconde qualche piccolo segretuccio!