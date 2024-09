Federica Sciarelli sgancia la bomba, i fan della conduttrice sono sgomenti: “Potrei fermarmi” | L’addio alla TV è sempre più vicino

Federica Sciarelli ha rivelato che potrebbe fermarsi, e dire addio alla televisione. Cosa sta succedendo in Rai in questi ultimi mesi?

In Rai si sta respirando uno strano vento di “fuggi fuggi” generale. Non solo Amadeus e Fabio Fazio: sono già diversi i conduttori che hanno detto addio all’emittente statale, dopo tanti anni di servizio. Non si sa di preciso quale sia la motivazione, ma pare che qualcosa sia cambiato.

Ama ha rivelato di non sentire più quel “contatto umano” di cui ha bisogno per poter andare avanti, e anche altri hanno parlato di un cambiamento difficile da digerire. Ovviamente, sono tutti liberi di decidere in quale emittente lavorare, per quanto i fan possano essere dispiaciuti.

Poi c’è chi va e c’è chi resta, naturalmente, e chi arriva: tante new entry hanno dato uno scossone al palinsesto. A prescindere dal Governo in carica, la Rai è sempre stata in balia del cambiamento in base a chi si sedeva su quelle ambite poltrone.

Tra le varie notizie shock in merito a questa rivoluzione, sicuramente sentire dopo decenni che Federica Sciarelli potrebbe dire addio alla televisione e al suo programma, Chi l’ha visto, ha lasciato tutti senza parole.

Le dichiarazioni del giornalista della Rai

In questo turbinio di emozioni che si respira da Viale Mazzini, c’è chi brinda, chi dice addio e chi non nasconde le proprie preoccupazioni. Queste sono le parole rilasciate dal sindacato Usigrai, con le proprie considerazioni in merito: “Ci chiediamo se il mandato di questo vertice, che il Governo si appresta a riconfermare, almeno in parte, sia quello di distruggere la Rai…“.

Lanciando poi “una bomba” in merito al presunto addio di due conduttori: “Indiscrezioni di stampa danno per imminente l’addio alla Rai anche di altri due volti importanti dell’azienda, Sigfrido Ranucci e Federica Sciarelli. Due professionisti che per Usigrai sarebbero una perdita ancor più dolorosa perché si tratta di giornalisti interni da sempre impegnati nella ricerca della verità…”, come possiamo leggere dall’articolo rilasciato da FanPage.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

Le parole di Federica Sciarelli

Dopo queste rivelazioni rilasciate dal sindacato Usigrai, in attesa di sapere se e quando risponderà la Rai stessa, vi riveliamo le parole di una dei diretti interessati, cioè Federica Sciarelli, la storica conduttrice di Chi l’ha visto. Quest’ultima, come rivelano i rumors, potrebbe dire addio alla televisione molto presto.

Senza sbilanciarsi, la nota conduttrice ha rivelato, come si legge su Fanpage: “Ho 65 anni, anche se mi dicono che non li dimostro, e ho tante ferie arretrate da fare. Teoricamente la prossima stagione potrei fermarmi. Bisogna vedere, di sicuro questa stagione di Chi l’ha visto la finisco…”, lasciando quindi le porte aperte sulla prossima stagione. Per sapere come andrà a finire, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.