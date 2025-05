Federica Sciarelli rompe il silenzio sulle mutande sventolate in TV: “Non posso dire parolacce” | Il botta e risposta in diretta

Federica Sciarelli e quel botta e risposta in televisione che non è passato inosservato. Ecco di cosa parliamo.

Federica Sciarelli è la nota conduttrice e giornalista che da anni conduce il noto programma investigativo su Rai 3 Chi l’ha visto, dedicato alla cronaca e alle persone scomparse. Con i suoi appelli ha aiutato molte persone, dando voce alla disperazione dei parenti che cercano con tutte le loro forze i loro congiunti scomparsi.

È autrice anche di diverse inchieste, tra le quali l’omicidio di Elisa Claps. Di recente, Federica ha rivelato di essere prossima alla pensione, motivo per cui – anche se non si sa quando – il grande pubblico potrebbe doverla salutare in un futuro prossimo o lontano. E chissà chi sarà in grado di raccoglierne l’eredità.

La Sciarelli piace molto ai fan, che continuano a seguirla con la stessa fedeltà da anni, e lo share che “porta a casa” è una prova tangibile. In merito alla sua vita privata invece è molto riservata, per questo non si hanno molte informazioni, se non quella di essere mamma di Giovanni, avuto dal suo ex compagno Sergio.

In queste ore, però, il suo nome è al centro dell’attenzione sui social, soprattutto in relazione a quel botta e risposta in diretta che non è passato inosservato.

Il caso portato a Chi l’ha visto

Federica Sciarelli, come dicevamo, conduce da anni Chi l’ha visto, programma in cui emergono spesso colpi di scena clamorosi. Ebbene, in merito proprio a un caso recente, le rivelazioni emerse hanno portato a un botta e risposta in diretta che non è passato inosservato.

Domenico Lanza, soprannominato “lo sceriffo”, ha partecipato al programma di Rai 3, e si è definito da solo con un appellativo che ha fatto sorridere la conduttrice, pur essendo riferito ad un caso di scomparsa che sta tenendo con il fiato sospeso molte persone fin dal settembre scorso, da quando non si hanno più avuto notizie su di lei, Daniela Ruggi. L’uomo è infatti l’unico attenzionato per la scomparsa della donna, soprattutto in seguito ad alcuni servizi televisivi dove aveva mostrato della biancheria della ragazza all’interno della sua auto. Come leggiamo su FanPage, però: “Al momento, nonostante le indagini a suo carico, non sono emersi elementi che lo colleghino alla sparizione della donna”.

Il botta e risposta con Federica Sciarelli

Da Federica Sciarelli a Chi l’ha visto, c’è stato un botta e risposta in diretta decisamente spassoso. Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, Domenico Lanza è stato ospite nel noto programma Rai, e qui la conduttrice, come leggiamo su FanPage, ha osservato: “Una persona che tira fuori la biancheria intima di una persona scomparsa e la fa vedere in televisione… Insomma, si è messo nei guai da solo. Gli inquirenti hanno dovuto indagare…”, ricevendo la risposta dell’uomo: “Sono stato un cog**one, lo so“.

Per tutta risposta, la conduttrice, notando la sua spontaneità ha proseguito: “Io non l’ho detto. Non posso dire parolacce in televisione, ma lei se l’è detta da solo…”, ricevendo l’approvazione dell’avvocato dell’uomo. Non ci resta che sperare che la giovane Daniela, prima o poi, riemerga sana e salva dalla sua prolungata sparizione.