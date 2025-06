Federica Panicucci mollata di punto in bianco, oltre al danno anche la beffa | Ecco perché è finita: “Mi toglieva l’aria”

L’ha rivelato lui stesso in diretta: ecco perché è finita con Federica Panicucci.

Federica Panicucci è una delle conduttrici storiche che hanno lavorato sia in Rai che in Mediaset, la cui simpatia, professionalità e bellezza l’hanno resa una presenza iconica del piccolo schermo.

Dell’attuale presentatrice di Mattino Cinque News e Mattino 4 si hanno ricordi sempre piacevoli, sia del presente che del passato, come per esempio negli anni ’90 ai tempi del mitico Festivalbar, dove Federica, con i suoi capelli lunghissimi, dava ufficialmente il via all’inizio dell’estate.

Ma il suo ruolo non si è di certo fermato lì, in quanto ha condotto diversi programmi, si è concessa anche dei cameo in alcuni film ed è stata testimonial in noti spot pubblicitari, oltre al fatto di essere molto attiva anche sui social, con i suoi look da copiare e la sua forma fisica sempre perfetta.

Ovviamente, come succede con tutti i VIP, della Panicucci i fan seguono sia la carriera lavorativa che la vita privata, per questo motivo sono rimasti tutti spiazzati dalle rivelazioni in merito alla fine del rapporto. L’ha dichiarato lui stesso in diretta, e senza filtri.

Federica Panicucci e gli amori storici

Federica Panicucci ne ha fatta di strada da quando era la babysitter dei figli di Paolo Bonolis, e dopo il suo approdo in televisione non si è più fermata. Anche a livello sentimentale ha vissuto alti e bassi, anche se la conduttrice è sempre stata molto gelosa della sua privacy e soprattutto molto discreta. A ogni modo, Federica ha avuto due grandi amori: il primo, con Mario Fargetta, dal quale ha avuto i suoi due splendidi figli, Sofia e Mattia, e dal quale ha divorziato nel 2015 dopo quasi vent’anni di amore, e la storia attuale con Marco Bacini.

Per quanto riguarda il suo chiacchierato matrimonio con Fargetta, nessuno dei due ha mai rivelato il motivo che li portò al divorzio, in quanto, nonostante i numerosi rumors e gossip vari, né Federica né Mario hanno mai dato adito a pettegolezzi. Dopo anni, la Panicucci, durante un’intervista a Verissimo, ha rivelato soltanto questa informazione: “A un certo punto ci siamo chiesti se fossimo felici e la risposta è stata: ‘Forse no, forse non siamo felici”, voltando poi pagina, pur restando sempre uniti dal rapporto genitoriale che li legherà per sempre. Finita una storia d’amore epica, Federica ha trovato nuovamente la sua metà della mela con l’imprenditore Marco Bacini, con il quale sta in pianta stabile dal 2016. Di lui, sempre a Verissimo disse: “Marco è il mio tutto, è un uomo che ogni giorno sceglie me. Mi è stato vicino in alcuni momenti molto importanti. Per qualsiasi cosa lui c’è, non mi dà mai per scontata…”. Un ex di Federica, invece, ha fatto delle rivelazioni assai più curiose…

Il motivo per cui ha lasciato Federica Panicucci

L’ha rivelato lui stesso in diretta: ecco perché con Federica Panicucci è finita. Forse non tutti lo sanno, ma la bella conduttrice – prima di trovare la felicità con il suo attuale compagno Marco Bacini, e prima ancora di aver vissuto il suo matrimonio da favola con Mario Fargetta – ebbe una storia di circa un anno con il fratello di Jovanotti, cioè Bernardo Cherubini.

Il fratello di Lorenzo aveva già rivelato qualche dettaglio durante la sua partecipazione al Grande Fratello, snocciolando poi qualche pillola di gossip aggiuntiva durante la sua recente ospitata da Caterina Balivo a La volta buona: “Con lei sono stato insieme un anno, ma poi è finita perché io non ce la facevo a stare a Milano. Lei faceva l’annunciatrice dei programmi, l’ho lasciata perché lavorava a Portobello e il suo ambiente mi toglieva l’aria, stava sempre in studio…“, come riportano da dilei.it. Nonostante quella parentesi, entrambi hanno poi voltato pagina, trovando l’amore perfetto per loro… sicuramente doveva andare così, non credete?