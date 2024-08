Federica Panicucci, la rottura con lo storico compagno di vita ha un retroscena bollente | L’ammissione dell’ex gieffina: “Tra noi…”

Federica Panicucci ha parlato della rottura col suo storico compagno Mario Fargetta. L’ammissione ha sconvolto gli italiani.

Federica Panicucci e il deejay Mario Fargetta sono stati a lungo una nota coppia dello spettacolo che è stata in grado di emozionare gli italiani. Eppure anche le cose belle possono finire e i due, dopo qualche anno, hanno annunciato la loro separazione. In queste ore è sbucata un’indiscrezione che vedrebbe un retroscena bollente sulla loro liaison. L’ammissione di un’ex gieffina nota al pubblico non ha lasciato alcun dubbio.

Negli ultimi tempi si sono visto moltissime coppie dello spettacolo annunciare la loro separazione.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Ilary Blasi e Francesco Totti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino: sembrerebbe proprio che le luci dei riflettori non portino fortuna alle coppie dello spettacolo. Anche la conduttrice Federica Panicucci e il suo ormai ex marito Mario Fargetta hanno annunciato anni addietro la loro separazione. La notizia ha sconvolto i fan della coppia e, a rottura avvenuta, Isa e Chia ha reso pubblica un’indiscrezione assai bollente.

Ecco infatti il motivo per cui la coppia avrebbe interrotto il matrimonio dopo vent’anni d’amore.

L’annuncio della separazione di Federica Panicucci

A rendere pubblica la notizia è stata direttamente l’avvocato di Mattino Cinque Giulia Bongiorno: “Con immenso dispiacere ma con la serenità che deriva dall’aver ponderato insieme la decisione e dalla consapevolezza di un legame di affetto, stima e rispetto che rimane saldo.” Sembrerebbe dunque che i due abbiano deciso di dividere le proprie strade, ma di rimanere comunque in buoni rapporti anche per i figli Sofia e Mattia. Come riportato però da Isa e Chia, sul web sono cominciate a circolare delle segnalazioni che cambierebbero la versione dei fatti.

Si tratta davvero di una fiaba che ha avuto un lieto fine oppure di una montatura?

Le segnalazioni su un presunto tradimento

Voci di corridoio avrebbero infatti sottolineato come la coppia fosse già in crisi da diverso tempo, a causa del lavoro di Mario sempre in giro per le discoteche d’Italia. Qualcuno avrebbe persino parlato di un flirt con l’ex gieffina Melita Toniolo, e dunque di un presunto tradimento. Tuttavia, la sexy Diavolita ha risposto a tono a queste insinuazioni e ha smentito immediatamente la notizia: “Come spesso accade inventano e ricamano. Tra noi non c’è mai stato nulla. Credo di averlo incontrato una volta o due” ha sottolineato Toniolo.

Insomma, la teoria del terzo incomodo è stata a dir poco smentita e tra la Panicucci e Fargetta sembra correre ancora buon sangue!