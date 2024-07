Federica Nargi ha detto finalmente sì: “Mi devo abituare…” | Il grande momento sta per arrivare, emozione alle stelle per lei

Federica Nargi ha lasciato tutti i suoi followers senza parole dopo quell’annuncio inaspettato: il grande momento sta per arrivare. Ecco a cosa si deve abituare.

Classe 1990, la bella Federica Nargi è una modella, showgirl e influencer molto seguita, in quanto fin dal suo esordio ha accumulato consensi per la sua bellezza e per il suo fisico statuario, che non manca di esibire anche sui social.

L’abbiamo vista in diversi show, ma sicuramente è stato il suo ruolo di Velina a farle aprire le porte del mondo della televisione, grazie alla quale si è fatta notare, venendo poi scelta per diverse campagne di moda.

Famosa per la sua collaborazione con la “velina bionda”, Costanza Caracciolo, compagna di Bobo Vieri, la Nargi ha avuto un colpo di fulmine nel 2009 con Alessandro Matri, dal quale ha avuto due stupende bimbe, Sofia e Beatrice.

In questi ultimi giorni, è tornata sotto i riflettori per una grande notizia: lei ha detto sì e i fan non vedono l’ora di gioire insieme a lei.

Federica Nargi: i fan vogliono quel famoso sì

Federica Nargi ha detto “sì” a un’avventura che sta mandando in brodo di giuggiole i suoi follower, ma ce n’è un altro che i fan aspettano fin da quando la bella ex velina si è messa insieme al bel Alessandro Matri. Loro due sono una coppia fantastica, in quanto l’armonia è percettibile da chilometri, soprattutto dopo aver letto una delle ultime dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, dove si sono raccontati a cuore aperto.

Come ogni coppia con figli, anche loro vivono alti e bassi ed è questo che li fa tanto amare dai loro followers, ovvero il fatto di essere genuini, senza fingere che tutto sia sempre perfetto come fanno altri Vip sui social. Anche Federica e Alessandro litigano, ma trovano sempre il modo di fare pace e di far funzionare la loro bellissima e movimentata famiglia. A prescindere da questa armonia, molti gli chiedono spesso se e quando arriverà il matrimonio. A rispondere a questa domanda è stato Matri, il quale ha rivelato: “Arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire ‘per sempre’. Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela delle figlie“.

Federica e la sua nuova avventura ballerina

Federica Nargi, com’è noto già da diversi giorni, è stata la prima concorrente ufficializzata da Milly Carlucci come prossima partecipante a Ballando con le stelle. I fan sono “impazziti” dopo questa domanda, in quanto non vedono l’ora di vedere l’ex velina di nuovo all’opera con balletti e coreografie.

Per comunicare l’evento, un divertente video sui social, nel quale si vede la Nargi tuffarsi in piscina e il compagno Alessandro Matri, “bacchettarla” come farebbero i giudici del programma Rai, assegnandole alla fine un bel 2, come riportano anche da msn.com. Così, una Federica abbacchiata rivela: “Mi devo abituare a questi voti perché quest’anno farò parte anche io del cast di Ballando con le Stelle“. Già l’inizio promette bene non credete?