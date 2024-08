Fate spazio, mi siedo tra voi | Gianni e Tina lo hanno appreso poco fa: ecco la nuova opinionista

Gianni e Tina, i due opinionisti indiscussi di Uomini e Donne, dovranno fare spazio nel mezzo e ospitare qualcuno che li farà impazzire!

Non c’è Uomini e Donne senza i mitici Gianni Sperti e Tina Cipollari. Re e regina del gossip, i due ricoprono il ruolo di opinionista da diversi anni all’interno della trasmissione. Sembrerebbe però che ben presto questa loro pace verrà interrotta dall’arrivo di una nuova opinionista, che si metterà a sedere proprio in mezzo al loro.

La donna li farà impazzire e l’indiscrezione ha già entusiasmato tutti i telespettatori italiani. Ma di chi si tratta?

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono i due opinionisti per eccellenza del dating show di Canale 5. Entrambi non hanno peli sulla lingua e quando devono dire qualcosa ad un personaggio della trasmissione non utilizzano di sicuro mezzi termini. Nonostante negli anni abbiano spesso difeso corteggiatori o corteggiatrici differenti, i due sono sempre stati in armonia tra di loro e raramente hanno discusso.

Insomma, potremmo dire che sono proprio complementari e senza di loro Uomini e Donne non sarebbe lo stesso. Ma cosa accadrebbe se qualcuno si mettesse in mezzo a loro?

Chi si aggiungerà a Gianni e Tina

Un’altra protagonista della trasmissione è sicuramente Gemma Galgani. La donna siede ormai nel parterre femminile del trono over da quasi 13 anni e attraverso i suoi flirt ci ha deliziato di momenti indimenticabili. Per non parlare della sua diatriba con Tina e di come le due non si siano mai state a genio durante tutti questi anni! Recentemente la donna è stata vista a Rimini al mare con un uomo e in molti si sono dunque chiesti se tornerà mai a farci compagnia a Uomini e Donne.

Secondo quanto riportato da GossipeTv.com, sembrerebbe che la donna tornerà all’interno dello studio, ma sotto un’altra veste!

Gemma Galgani come ipotetica opinionista

Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che questo sia l’ultimo anno di Gemma per poter cercare la sua dolce metà all’interno del programma. Nonostante ciò, la donna potrebbe comunque continuare a farci compagnia nel 2025 sedendosi in mezzo a Tina e Gianni, proprio come opinionista. Inutile dire che il rumor ha acceso la curiosità di molti, i quali si sono immediatamente chiesti come potrebbe reagire la Cipollari alla notizia (sicuramente non bene!).

Non ci resta che scoprire se questo sogno dei telespettatori si realizzerà veramente e se Gemma darà dunque dei consigli amorosi ai vari personaggi del programma!