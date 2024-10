“Farei qualche paparazzata…”: scandalo a Uomini e Donne, la love story è assolutamente farlocca | Voleva raggirare il pubblico

Dopo la fine di Temptation Island, lo scandalo spiattellato a Uomini e Donne ha indignato tutti i telespettatori.

Temptation Island ha intrattenuto gli italiani durante questi mesi estivi, e le svariate coppie che sono passate dal programma hanno attirato i riflettori nei loro confronti. Dopo una settimana dalla fine della trasmissione, è avvenuto però uno scandalo a Uomini e Donne.

La rivelazione dell’ex fidanzato ha spiazzato tutti i telespettatori italiani e, in queste ore, non si sta parlando d’altro.

Anche quest’anno sono stati invitati i concorrenti più importanti di questa ultima edizione di Temptation Island a Uomini e Donne. Maria De Filippi è infatti una delle autrici del programma, e ha invitato tre di loro: Alfred e Anna, Mirko e Giulia, Alfonso e Federica. Tutti sono usciti separati al falò di confronto, e sono stati sottoposti a delle tentazioni durante il loro percorso.

Il triangolo composto da Alfred, Anna e Sofia è però sicuramente uno di quelli che ha appassionato di più il pubblico.

Il dramma tra Alfred e Anna di Temptation Island

All’interno del resort con altre decine di tentatrici, Alfred aveva perso la testa per Sofia. Scordandosi completamente di Anna che li stava guardando a pochi chilometri di distanza, i due avevano instaurato un rapporto più che speciale. Durante poi un’esterna, i due si sono baciati, scatenando una reazione senza precedenti nella povera fidanzata. Inutile dire che la coppia è uscita in frantumi dalla trasmissione e, a un mese di distanza, Maria De Filippi ha voluto invitarli a Uomini a Donne.

Oltre a loro si è presentata anche Sofia, la tentatrice, che ha raccontato di come fuori dalla trasmissione Alfred si sia comportato male anche nei suoi confronti.

Alfred racconta la sua verità su quello che è successo con la single Sofia… #UominieDonne #TemptationIsland pic.twitter.com/eKzQAR51Lq — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 25, 2024

La confessione inedita a Uomini e Donne

Stanco di passare come il ‘cattivo’ della storia, Alfred ha voluto però raccontare nel dietro le quinte un dettaglio che in pochi si sarebbero potuti immaginare su Sofia: “Nonostante io le dica che non voglio portarla il mese dopo, lei se ne frega, non è che si è messa a piangere come ha fatto in puntata”. Dopodiché, ha spiegato che la tentatrice ha provato poi a convincerlo di fingere comunque una relazione: “Mi ha detto: lasciamo da parte i sentimenti, facciamoci i cavoli nostri però io qualche foto la farei.. qualche paparazzata la farei”.

Inutile dire che la rivelazione ha lasciato a bocca aperta i telespettatori di Temptation Island e, dopo aver sentito la campana di Alfred, qualcuno è persino riuscito ad empatizzare con lui. Voi che ne pensate?