Falvio Insinna innesca una bomba in diretta, ma dopo la frecciatina si pente e corregge il tiro: “Oddio, scusate!” | Non è riuscito a trattenersi

Ecco che cos’è successo in diretta durante il nuovo game-show di Flavio Insinna. Quella frecciatina non è sfuggita a nessuno.

Flavio Insinna è il noto attore e conduttore che tutti conosciamo, in quanto ha fatto della sua comicità un punto di forza nel suo lavoro. Che si tratti di un film o di un programma televisivo, è impossibile che il suo personaggio non strappi un sorriso.

Riesce a interpretare in maniera brillante sia ruoli comici che drammatici, questo non è scontato ricordarlo, in quanto la sua carriera è piena di rappresentazioni che possono tranquillamente confermarlo.

Siamo stati abituati per molto tempo a vederlo in Rai, e quando Flavio ha salutato il suo amato pubblico durante l’ultima puntata de L’Eredità, i fan non ci potevano credere, e qualche lacrimuccia è scesa un po’ a tutti durante il suo monologo.

Adesso è ripartito per una nuova avventura a La7, ed è proprio qui che in diretta si è lasciato sfuggire quella frecciatina che non è passata inosservata. Ecco che cosa ha detto Insinna e perché si è scusato subito dopo.

Flavio Insinna e la frecciatina

Flavio Insinna si trova già perfettamente a suo agio in veste di conduttore per La7, con il suo nuovo game show Famiglie d’Italia, in onda dal lunedì al sabato dalle 18:30. Qui il conduttore, con la solita ironia che lo contraddistingue, ha iniziato a presentare come solo lui sa fare, scherzando con il suo pubblico e con i concorrenti… come ha sempre fatto.

Tra una famiglia in gara e l’altra, però, qualche sassolino dalla scarpa se lo sta togliendo anche lui. Infatti, oltre alla stoccata di cui vi parleremo a breve, già qualche giorno prima Flavio aveva lanciato una frecciatina che hanno colto tutti da casa. Durante la presentazione di una famiglia, il conduttore, rivolgendosi al membro più giovane, ha detto: “tutti quelli della tua famiglia fanno lavori veri e tu invece sei un tiktoker… E da grande vuoi fare il ministro? L’hanno capita a casa, non ti preoccupare. Che dopo vai in giro, fai i tiktok coi salami…”, riferendosi ad un post social postato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

La stoccata che non è sfuggita a nessuno

Flavio Insinna non è nuovo a dire quello che pensa usando la sua comicità, e così è successo nuovamente in una delle ultime puntate di Famiglie d’Italia. Collegandosi al mestiere di uno dei partecipanti, il conduttore ha lanciato un appello: “In bocca al lupo alle nostre scuole, che possano essere sempre più potenziate e fare in modo che ne abbiano tutti diritto, sia i ragazzi normodotati sia i ragazzi con disabilità…“.

Terminando poi con una stoccata alla Rai che non è sfuggita a nessuno: “Gli insegnanti di sostegno, lo sapete, la scuola va protetta come la Sanità… Oddio, scusate mi è scapp… ah, ma sono su La7, posso dirlo…“. Chissà se l’emittente statale replicherà a questa battuta…