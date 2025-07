Fabrizio Corona senza pietà sull’ex, il commento tagliente divide l’Italia: “L’ho lasciata per la cellulite” | Stavolta l’ha fatta grossa

Fabrizio Corona e lo scioccante motivo per cui ha deciso di lasciare la sua ex. Altro che corna… c’entrerebbe piuttosto la cellulite!

Quando si tratta di far parlare di sé, Fabrizio Corona non si tira certamente indietro, e anche durante una sua recentissima intervista ha fatto drizzare le orecchie a tutti quanti. Questa volta ha persino spiegato il motivo per cui ha mollato una sua vecchia frequentazione, e la scioccante rivelazione è rimbalzata su tutti i social!

Ma ecco nel dettaglio le sue parole e perché, anche questa volta, il re dei paparazzi non ha avuto alcun pelo sulla lingua.

Come ben sappiamo, Fabrizio Corona è un vero e proprio personaggio che, soprattutto negli ultimi mesi, ha riacquisito moltissima popolarità (soprattutto tra i giovani). Durante una sua recente intervista per La Repubblica, Corona ha deciso di ripercorrere alcuni momenti della sua vita e di svelare alcuni segreti sulla sua sfera privata.

Inutile dire che le dichiarazioni del paparazzo hanno fatto discutere e, anche questa volta, Fabrizio se ne è altamente fregato del giudizio altrui. Così, come dell’impatto delle sue affermazioni tranchant…

Quello che gli altri non sanno di Fabrizio Corona

Dopo il successo ottenuto con Falsissimo (caustica parodia di Verissimo), Corona ha deciso di auto-ribattezzarsi come il “re della comunicazione”. Durante la sua intervista per La Repubblica, l’uomo ha raccontato di quante esperienze e cose abbia visto nella sua lunga carriera come paparazzo. “A 18 anni sono andato a vivere a Miami. Facevo il modello. Ero entrato in un giro allucinante. Feste, dr*ga, pr*stituzione, gigolò”, ha raccontato con la schiettezza che lo contraddistingue.

Ad un certo punto, Fabrizio ha anche spiegato il motivo assurdo per cui lasciò una sua vecchia fiamma..

Zoe Cristofoli e il motivo per cui venne lasciata (secondo Corona)

Come ben sappiamo, attualmente Fabrizio Corona è felicemente fidanzato con Sara Barbieri, dalla quale ha avuto il figlio Thiago. Prima di lei però, il paparazzo non ha mai negato di essere stato un vero e proprio latin lover, e di aver spezzato centinaia di cuori. Uno di questi, a quanto pare, sarebbe proprio quello della modella Zoe Cristofoli. Come riportato da GossipeTv.com, Fabrizio avrebbe infatti dichiarato: “Nel 2018 ero fidanzato con Zoe Cristofoli, molto bella. Quando mi sono accorto che aveva un po’ di cellulite, l’ho lasciata”. Una dichiarazione che, inutile dirlo, ha lasciato a bocca aperta migliaia di persone e utenti sul web.

Ma sarà davvero così? Oppure Fabrizio Corona avrà giocato ancora una volta sul suo personaggio un po’ pungente e sempre provocatorio? Probabilmente non lo sapremo mai!