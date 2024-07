Estate nera per Vladimir Luxuria: dopo l’Isola si becca una porta in faccia | L’annuncio a sopresa non lascia spazio a dubbi

Sarà un’estate ostica per Vladimir Luxuria: il recente annuncio suona come una bella porta in faccia. Ecco che cos’è successo.

Vladimir Luxuria ama i cambiamenti, motivo per cui nella sua carriera lavorativa ha provato moltissimi ruoli, cercando di dare sempre il massimo a prescindere dai risultati ottenuti. L’abbiamo infatti vista in versione di attivista, attrice, politica, cantante, conduttrice, opinionista, scrittrice e così via.

Di esperienza ne ha fatta sicuramente, anche se c’è da dire che non tutti i ruoli le hanno fruttato recensioni positive. Vladimir, per esempio, era molto portata come opinionista all’Isola dei famosi, ma in veste di conduttrice non ha raccolto il successo sperato.

D’altronde, era alla sua prima esperienza alla conduzione, quindi se in futuro vorrà di nuovo cimentarsi in questo ruolo, probabilmente andrà meglio.

Per ora, da quello che si può evincere da recenti indiscrezioni, il suo ruolo di conduttrice all’Isola è in bilico. Ecco che cos’è stato detto, e perché molto probabilmente l’estate della conduttrice sarà un momento di riflessione, più che di festeggiamenti.

Vladimir Luxuria e l’annuncio che ha lasciato tutti senza parole

Poche ore fa Vladimir Luxuria ha rilasciato un annuncio che ha lasciato i fan senza parole, in quanto da quello che ha rivelato la conduttrice, molto presto dirà addio a X (il fu Twitter), per divergenze di pensiero con Elon Musk, motivo per cui resterà soltanto su Threads, l’equivalente dell’ex uccellino fondato da Mark Zuckerberg.

Non si sa se Musk risponderà alle parole di Luxuria, ma a quanto pare l’attivista non si limiterà ad abbandonare solo la sua piattaforma: si profila all’orizzonte una nuova nuvola sul suo futuro professionale…

Vladimir e l’addio all’Isola dei famosi

Per il momento non c’è nulla di certo, ma Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione del nuovo palinsesto Mediaset, ha rivelato che l’Isola dei famosi si farà, ma che per il momento non si sa ancora l’identità del conduttore. Il che non fa ben sperare per Vladimir Luxuria, la cui gestione è stata molto criticata.

Davide Maggio ha chiesto espressamente all’Ad del Biscione chi potrebbe condurre il reality, e dalla sua risposto si capiscono tante cose: “E’ troppo presto per dirlo. […] Aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare anche a chi affidare la prossima conduzione…“. Inoltre, il figlio di Silvio ha fatto capire di credere ancora molto in questo format, ma che c’è sicuramente bisogno di un restauro da parte di tutti. Tra l’altro, è recente l’indiscrezione rilasciata proprio da Dagospia in merito: “La Talpa dovrebbe rappresentare per la pompatissima siciliana una sorta di tirocinio per la futura conduzione de L’Isola dei famosi“, sostenendo quindi che Diletta Leotta potrebbe fare il bis nel palinsesto dell’emittente privata. Non ci resta che attendere ulteriori notizie in merito.