Estate di batticuori per Elisa Isoardi, dopo Salvini punta tutto sullo chef stellato | Altro che single: beccata in barca con lui

Dopo la fine della storia d’amore con Matteo Salvini, per la quale entrambi hanno voltato pagina, ecco per chi batte di nuovo il cuore di Elisa Isoardi. È un famoso chef e li hanno pizzicati insieme in barca.

Elisa Isoardi è la nota conduttrice Rai che da anni intrattiene il grande pubblico con la sua simpatia e professionalità. Reduce dalla conduzione di Linea Verde e dalla sua passione per il settore della cucina, scoppiata fin dai tempi della sua conduzione a La prova del cuoco, adesso la bella conduttrice si gode le vacanze estive.

Tra l’altro, da come possiamo leggere su FanPage, pare che l’attuale conduttore di Linea Verde Estate, cioè il magnetico Flavio Montrucchio, potrebbe prendere il posto di Elisa anche nella versione canonica di Linea Verde Italia, al fianco di Monica Caradonna.

Come letto su davidemaggioit: “Montrucchio continuerà a girare per il Paese anche nella stagione invernale. Flavio è stato, infatti, scelto dalla Direzione Intrattenimento Day Time anche per la conduzione di Linea Verde Italia”. E… per Elisa? (e non ci riferiamo al capolavoro di Battiato e Alice, n.d.r.)… Come letto su FanPage, la nota presentatrice sarebbe pronta a spiccare il volo con un nuovo programma tutto suo, cioè Bar Centrale, probabilmente in onda ogni sabato pomeriggio.

In attesa di conferme in merito la futura sfera lavorativa della Isoardi, ci concentriamo su quella sentimentale, che pare portare a un grosso scoop. Ecco chi starebbe facendo battere il cuore della bella Elisa, dopo la fine con Salvini.

La storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Elisa Isoardi, almeno fino a qualche mese fa, quando glielo chiedevano ha sempre dichiarato di essere single, in quanto non era il tipo di donna che aveva bisogno necessariamente di un partner per essere felice ma che, comunque, se fosse arrivata la persona giusta il suo cuore sarebbe stato pronto a nuove conoscenze. La storia più importante finora, la bella conduttrice ce l’ha avuta anni fa con Matteo Salvini, con il quale è stata insieme per 5 anni.

Fu lei a lasciarlo, come aveva dichiarato a DiPiù: “Il motivo era il tempo: ne passavamo troppo poco insieme a causa dei rispettivi impegni. Di tempo per me ne restava davvero poco…”. Nonostante tutto, però, il rapporto con Matteo è stato un metro di giudizio per le sue storie successive: “Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare…”, aveva dichiarato. Ma pare che qualcuno sia riuscito a farle battere nuovamente il cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Lo chef che ha fatto battere il cuore di nuovo a Elisa

Dopo la fine della storia d’amore con Matteo Salvini, pare che Elisa Isoardi abbia trovato un nuovo compagno. Ecco chi è lo chef con il quale è stata pizzicata in barca. A rivelarlo è stato il portale Diva e Donna: si evince infatti che Elisa sarebbe stata immortalata in atteggiamenti confidenziali con lo chef stellato Ernesto Iaccarino, con il quale potrebbe essere fidanzata, visto che già da marzo si mormorava che tra loro fosse scattata la scintilla, come leggiamo su gossipetv.com.

I due sarebbero stati paparazzati nella Costiera Amalfitana, e chi li ha visti ha parlato di una coppia felice e affiatata, entrambi appassionati di cucina. Che dire, non sappiamo se questi siano solo rumors o meno, non essendo stati né smentiti né confermati dai diretti interessati, anche perché entrambi amano la loro privacy, quindi potrebbe essere difficile cogliere qualcosa in più nell’immediato. A ogni modo, se così fosse, non possiamo che essere felici per loro.