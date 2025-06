Estate al cardiopalma per Antonella Clerici, l’annuncio sui social mette in ansia i fan: “È a pezzi” | Distrutta dal K.O. inaspettato

Come mai si prospetta un’estate al cardiopalma per Antonella Clerici, con quelle parole social che hanno lasciato i fan senza parole?

Antonella Clerici ha iniziato il 2025 – come sempre – con il botto, visto che ha chiuso la stagione, prima delle vacanze estive, con numeri sempre gratificanti. I fan vogliono bene ad Antonellina, motivo per cui la seguono e le dimostrano tutto il loro affetto.

L’abbiamo visto al Festival di Sanremo, a The Voice (Kids e Senior) e ovviamente al suo È sempre mezzogiorno, appuntamento fisso dell’ora di pranzo per moltissimi telespettatori. Qualche giorno fa, ha appunto salutato il suo pubblico, ringraziando anche tutto lo staff, senza il quale, come ha dichiarato: “non sarebbe stata la stessa cosa…”.

Nel suo discorso di chiusura, non ha risparmiato quella che, a detta di molti, potrebbe essere stata una piccola frecciatina, rivolta a chi non si sa. Ad ogni modo, ha dichiarato: “Se pensate a tutte le trasmissioni che vi piacciono, capirete che c’è sempre un insieme di persone che le rendono grandi (…) Quando uno pensa di essere arrivato, e di poter cambiare le sorti di una trasmissione da solo, non ha capito niente, è lì che cade…”, come riportano da libero.it.

Oltre a questo discorso, ce n’è stato anche un altro che ha fatto discutere la rete, in quanto si prospetta un’estate al cardiopalma per la Clerici, la quale ha parlato anche di questo evento.

Un momento che ha unito l’Italia

A prescindere da tutto quello che leggiamo sui vari articoli di cronaca, fortunatamente c’è ancora un evento che riesce a radunare gli italiani, che si ritrovano tutti insieme a tifare per i loro beniamini e per la squadra del cuore. Parliamo dello sport, ovviamente, e in questo caso specifico non parliamo del calcio, bensì del tennis.

Il match finale, andato in onda qualche giorno fa, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Roland Garros, ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi per oltre cinque ore. La sfida al cardiopalma, dove i due campioni hanno reso indimenticabile quell’incontro con racchetta e pallina, ha lasciato l’amaro in bocca per gli italiani, vista la sconfitta di Sinner e quei tifi per Alcaraz che poco sono piaciuti agli italiani. A dimostrazione di questo clima teso è giunto anche il commento di Antonella Clerici.

Le parole di Antonella Clerici

La sconfitta di Jannik Sinner non ha deluso soltanto lo sportivo, il quale come sempre ce l’ha messa tutta, ma anche amici, parenti e followers. Tra questi, troviamo anche il commento di Antonella Clerici, la quale non ha preso bene quello che è successo dopo il K.O. del campione di tennis.

I fan si ricorderanno per sempre la sconfitta del loro campione, ma anche quello sguardo preoccupato e triste di sua mamma Siglinde per tutta la gara. Il tifo degli avversari, ha fatto insorgere i fan italiani, tra cui Antonellina, che ha dichiarato: “La mamma di Sinner è a pezzi“, ricevendo la risposta di una fan: “Anche noi! Io sono uscita per andare a votare… almeno stacco, perché mi sta devastando e non sto sopportando il tifo contro Sinner”, come riportano da liberoquotidiano.it.