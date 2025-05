Esperienza pre-morte per Filippo Bisciglia: “Ho visto la luce in fondo al tunnel” | L’incidente devastante nel cuore di Roma

Filippo Bisciglia e quell’esperienza pre-morte che ha vissuto e raccontato a distanza di anni. Ecco che cos’è successo a Roma tempo fa.

Filippo Bisciglia non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno dei conduttori più amati e seguiti dell’ultimo decennio, data la sua bravura alla conduzione di Temptation Island. Per il pubblico, ormai, il reality dei sentimenti è diventato un connubio perfetto con il bravo ed empatico Filippo.

È un po’ come Uomini e Donne con Maria, È sempre mezzogiorno con Antonella, Avanti un altro con Paolo, Ballando con le stelle con Milly, e così via. Quei programmi che diventano familiari e che i fan associano inevitabilmente ai loro storici conduttori, che a loro volta diventano quasi membri onorari della famiglia.

Bisciglia ha la capacità di riuscire ad affrontare ogni scenario possibile nei vari falò insieme alle varie coppie presenti, con quella sensibilità discreta che lo contraddistingue da anni. Ovviamente, i followers lo seguono non soltanto a livello lavorativo, ma anche in merito alla sua sfera personale.

Per questo motivo sono sempre curiosi di apprendere aneddoti inediti su di lui, essendo Bisciglia molto riservato. Ebbene, sono molti ad essere rimasti senza parole dopo il suo racconto di un’esperienza di pre-morte.

Filippo Bisciglia e il cambio di location

A proposito di Filippo Bisciglia e della sua conduzione a Temptation Island, dalla prossima edizione il reality dei sentimenti cambierà location, spostandosi dal suggestivo panorama sardo a quello calabrese. Le riprese, infatti, non avranno più come vista mozzafiato il panorama dell’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, quanto quella di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, anche se non si conosce ancora il nome del resort.

Così, Filippo compirà nuovamente il suo gesto scaramantico dell’accendino giallo, svelato a Obbligo o Verità, da una nuova location. Sempre nel medesimo programma, condotto da Alessia Marcuzzi, il noto conduttore ed ex gieffino, peraltro compagno di Pamela Camassa, ha rivelato di quel terribile incidente nel cuore di Roma in cui è stato coinvolto all’età di 16 anni, quando fu investito da un’automobilista che era passata con il rosso sulla Colombo. In quell’occasione, come ha rivelato lui stesso: “Mi sono rotto due ossa della testa, la mandibola…“. Incidente che lo avrebbe persino indotto a vedere la luce in fondo al tunnel.

L’esperienza pre-morte di Filippo

Come raccontato a Obbligo o Verità, Filippo Bisciglia fece un’esperienza di pre-morte a Roma, nell’incidente di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente, all’età di 16 anni. Questo racconto ancora gli provoca i brividi sul braccio: “Non sto scherzando, ho visto quella famosa luce bianca di cui si parla sempre. Io l’ho vista, io ero di fronte a questa luce meravigliosa e ho cominciato a parlare con Dio: ‘Ho 16 anni, non farmi morire’. Mi vengono i brividi a raccontare…”.

Così, in quel momento Filippo avrebbe chiesto aiuto a Dio e al nonno defunto: “Mi sono svegliato in ospedale, davanti a me avevo mio padre che piangeva…”. Fortunatamente, questa storia Filippo l’ha potuta raccontare dal vivo, trovando molti consensi da parte di persone che sostengono di aver vissuto la stessa esperienza, come potete leggere dai commenti in risposta al video social che vi abbiamo riportato.