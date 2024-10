Esperienza horror per Paolo Bonolis: “Avevano ammazzato uno!” | L’incontro agghiacciante: è fuggito di casa nel cuore della notte

Paolo Bonolis ha raccontato di un’esperienza horror che ha vissuto, e i fan sono rimasti senza parole. Quell’incontro agghiacciante lo ha fatto fuggire di casa.

È uno dei conduttori più amati di sempre: parliamo ovviamente di Paolo Bonolis, considerato come il re dell’intrattenimento. In Mediaset sono molti i presentatori amati, ma sicuramente la triade composta da Paolo, Gerry Scotti e Maria De Filippi, probabilmente non la batte nessuno.

I fan lo seguono fin dai tempi di Bim Bum Bam, e l’affetto del pubblico non è mai cambiato, come dimostrano le parole di shock scritte sui social dopo che la rete ha appreso che il conduttore potrebbe presto prendersi una pausa dal mondo della televisione.

Non sono stati sicuramente mesi facili per lui, in quanto, dopo la fine del suo matrimonio storico con Sonia Bruganelli, Bonolis ha deciso di concentrarsi ancora di più sui suoi figli, cercando di tamponare gli effetti della separazione.

Paolo come al solito riesce ad attirare l’attenzione su di lui, ma questa volta non per una scenetta comica con Luca Laurenti, ma per un racconto da brividi che ha vissuto sulla propria pelle. Ecco che cos’è successo a casa sua nel cuore della notte.

Paolo Bonolis e il rapporto con la sua famiglia

Dopo la separazione, Paolo Bonolis ha subito sicuramente un importante contraccolpo, anche perché con Sonia Bruganelli erano veramente una coppia spettacolare. Purtroppo, come succede spesso in questi casi, semplicemente l’amore finisce, e così i due ex coniugi hanno imboccato vie diverse, anche se con estrema maturità. Nonostante tutto, i due ex coniugi continuano non solo a rispettarsi, ma anche a volersi bene e a rinnovare l’amore che provano verso i loro figli.

Con un post molto profondo, Paolo ha scritto: “Le scelte degli adulti sono una “cosa”, ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti…”. Mettendo anche a tacere quelle voci che l’avrebbero visto allontanarsi da Sonia dopo l’ufficialità della storia con Angelo Madonia. Ma ora veniamo al suo resoconto horror…

Paolo e il racconto da brividi

Paolo Bonolis non si tira mai indietro se deve raccontare qualche aneddoto di sé, che sia ospite su qualche canale podcast o direttamente sui suoi canali social. Per questo non stupisce che abbia risposto con totale sincerità a quella domanda in merito alla presunta convivenza con un fantasma, avvenuta nella sua prima casa da scapolo. In pratica il conduttore ha rivelato di essere andato a vivere da solo molto presto, scegliendo una casetta che non voleva nessuno perché: “Vicino casa nostra avevano ammazzato uno e quell’appartamento piccolino non lo voleva nessuno. Io l’ho preso e amen, sono andato lì…”.

All’inizio, come ha rivelato, non successe nulla… finché dopo un po’, il conduttore iniziò a trovare le luci sempre accese e gli sportelli dei mobili aperti. Così, una sera fece un discorso a “tu per tu” con il fantomatico fantasma: “Mi dispiace, tu magari vuoi comunicarmi qualcosa ma io non ti capisco. O ti fai capire, oppure se dobbiamo passare tutta la nostra esistenza qui dentro ad aprire cassetti e far partire lo sciacquone, avresti rotto anche i co***ni…”. Alla fine però, dopo che anche Sonia si spaventò per gli eventi notturni inspiegabili, Paolo avrebbe optato per una scelta drastica: “Ho cambiato casa, perché se no non si dormiva più“. Conoscevate questa storia?