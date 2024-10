“Esc*pata confermata”: Gran Hermano a luci rosse, la rivelazione di fronte alle telecamere semina il caos anche in Italia | C’è da aspettarsi di tutto

La rivelazione hot che è trapelata al Gran Hermano davanti alle telecamere ha lasciato senza parole anche i fan italiani del reality. Ecco che cos’è successo.

Il Grande Fratello, come sempre, riesce a tenere alto l’interesse del fedele pubblico e, anche se non sempre gli ascolti sono quelli sperati, c’è sempre quella fetta di pubblico che non se ne perde neanche una puntata.

Le dinamiche che si creano nella Casa più spiata di sempre continuano ad appassionare gli utenti, che iniziano a rilasciare i primi pronostici su chi potrebbe vincere e chi no. Inoltre, le diatribe che si stanno creando stanno dando spazio ai vari concorrenti di rivelarsi per quello che sono.

Come sempre, bagarre a parte, sono i legami sentimentali che si creano tra i gieffini a tenere alto l’interesse del pubblico, e la recente idea degli autori di concedere a Shaila e Lorenzo una sorta di Erasmus al Gran Hermano ha appassionato ancora di più i fan.

Ed è proprio dal reality spagnolo che è sopraggiunta una notizia shock e hot allo stesso tempo, che ha seminato il caos anche in Italia. Ecco che cos’è successo, anche perché non tutti se lo aspettavano.

Il dolore nel lasciare la Casa

Come Shaila e Lorenzo si stanno divertendo nella loro temporanea residenza nella Casa del Gran Hermano in Spagna, anche Maica Benedicto ha mostrato il suo interesse per il nostro di Grande Fratello, anche se la sua permanenza è stata breve. In quei momenti ha dimostrato molta simpatia, e al pubblico è piaciuta molto, soprattutto per quel feeling nato con Tommaso Franchi.

Non hanno fatto in tempo a conoscersi, ma pare che per entrambi il momento di dirsi addio sia stato doloroso. Chissà se quando finirà il reality i due approfondiranno la loro conoscenza… Anche perché, come ha rivelato la Benedicto: “Te lo dico in maniera sincera: quando sono arrivata in quella Casa mi è successo una cosa che credo non mi sia mai successa prima. Ho avuto una connessione con una persona, Tommaso, e ora sto male…“.

Lorenzo: ” para un miese dentro co shaila Nada, a qui la primera noche todo”

Escopata confermata.

Vabbè sempre tutto più imbarazzante ma non ci aspettavamo nulla di diverso visti i soggetti.#grandefratello pic.twitter.com/zZ5cOoWehB — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) October 23, 2024

La rivelazione dal Gran Hermano

Non solo Maica Benedicto ha fatto chiacchierare i fan italiani del Grande Fratello: anche Lorenzo Spolverato e Shaila Gatto hanno sicuramente attirato l’attenzione dei fan spagnoli del Gran Hermano. Pare infatti che i due gieffini si siano lasciati travolgere dall’impeto della passione, come ha rivelato Lorenzo agli altri compagni di avventura spagnoli: “Durante un mese al Grande Fratello io e Shaila non abbiamo fatto nulla, qui, la prima notte, tutto…”.

Pur nascosti dalla tenda del giardino, pare che i due siano andati oltre al primo bacio, motivo per cui un utente sui social ha dichiarato: “Esc*pata confermata. Vabbè, sempre tutto più imbarazzante ma non ci aspettavamo nulla di diverso visti i soggetti”. I gieffini italiani ignorano quello che è successo e sarà interessante scoprire la loro reazione durante la prossima puntata in diretta, quando sicuramente Alfonso Signorini mostrerà loro dei retroscena assolutamente inaspettati… Soprattutto per Javier! Rumors o realtà? Non ci resta che attendere le loro dichiarazioni in merito.