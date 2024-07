Eros Ramazzotti avvistato con la Tronista di Uomini e Donne, spunta l’indiscrezione bollente: “Si sono baciati!”

Spunta una nuova indiscrezione bollente: ecco con chi sarebbe stato pizzicato Eros Ramazzotti. Vi diciamo solo che c’entra una Tronista di Uomini e Donne.

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati e più seguiti del panorama della musica italiana, in quanto con le sue canzoni ha fatto cantare e innamorare diverse generazioni. Il cantante è uno dei volti più noti della musica leggera italiana fin dagli anni ’80, quando con la sua bravura è riuscito a varcare i confini della Patria, diventando famoso anche all’Estero.

È impossibile non amare Eros: i suoi brani storici sono diventati le colonne sonore delle vite di molte generazioni nel corso degli anni.

Ma Ramazzotti non è un asso della musica soltanto da solista, ma spicca anche nei featuring, in quanto i suoi duetti con nomi celebri gli hanno fatto scalare le vette delle classifiche. Naturalmente, come tutti i Vip, i fan non seguono “soltanto” la sua musica, ma anche la sua vita privata.

Il gossip con Eros è sempre in agguato, anche perché i fan sono sempre molto curiosi circa le sue frequentazioni. In queste ore, poi, il popolo del web è “impazzito” dopo un’indiscrezione che sta rimbalzando da una copertina patinata all’altra. Ecco con chi sarebbe stato pizzicato il papà di Aurora: c’entra Uomini e Donne.

Eros Ramazzotti: le sue storie più importanti

Quando pensiamo alla vita di coppia di Eros Ramazzotti è impossibile non pensare immediatamente a una delle love stories più amate di sempre, ovvero quella con Michelle Hunziker. Ancora oggi, nonostante siano passati anni dal loro divorzio, i fan sperano sempre di rivederli assieme, ma almeno per il momento tra i due c’è solo una forte amicizia, e hanno raggiunto un equilibrio perfetto nel loro ruolo di genitori di Aurora Ramazzotti e nonni del piccolo Cesare.

In seguito, Eros è stato sposato con Marica Pellegrinelli per 5 anni, dalla quale ha avuto altri due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. In teoria, fino a poco tempo fa, il suo nome veniva affiancato a quello di Dalila Gelsomino, ma dopo lo scatto sui social che sta girando attualmente, ogni cosa è messa in discussione.

Eros e la tronista di Uomini e Donne

Un nuovo amore pare essere giunto nella vita di Eros Ramazzotti, almeno secondo l’indiscrezione rilasciata da Very Inutil People. Il portale ha infatti pubblicato alcuni scatti in cui è possibile vedere il cantante in compagnia dell’ex tronista Desirée Popper. Secondo la fonte: “Una ragazza avrebbe visto Eros Ramazzotti, 60 anni, e l’attrice Desirée Popper, 36, in teneri atteggiamenti durante il concerto dei Coldplay all’Olimpico di Roma…”. L’utente in questione inoltre rivela che i due: “Si sono anche baciati”.

Per il momento non c’è nulla di certo, quindi prendete tutto con “le pinze” in attesa di conferme o smentite dal cantante. Per chi non la conoscesse, la Popper è un’attrice e modella brasiliana, ha partecipato al Grande Fratello ed è stata anche Tronista a Uomini e Donne. Ha raggiunto popolarità per il ruolo di Consuelo, la moglie del Comandante, in Mare Fuori.