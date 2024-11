“Ero un animale”: Lorenzo Spolverato vuota il sacco sulle sue ex, quello che ha riferito è inaccettabile | Richiesta l’espulsione

In queste ore Lorenzo Spolverato ha scatenato un putiferio senza precedenti. La confessione sulle sue ex non è passata inosservata.

Lorenzo Spolverato è indubbiamente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. In queste ore il ragazzo ha attirato l’attenzione di tutti quanti a seguito di alcune assurde confessioni fatte in diretta.

Le dichiarazione sulle sue ex non sono passate inosservate, e qualcuno ha persino proposto l’eliminazione immediata.

Questa edizione del Grande Fratello è particolarmente seguita dai telespettatori italiani. I concorrenti sono infatti delle vere e proprie bombe ad orologeria, pronte ad esplodere da un momento all’altro. Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione troviamo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

La coppia è sempre sotto ai riflettori della casa più spiata d’Italia, e in queste ore come non mai. Ma ecco cosa è accaduto nello specifico.

Tutti contro Lorenzo e le sue parole

In queste ore Lorenzo è stato particolarmente criticato sia fuori che dentro la casa. La motivazione? Molti pensano che il ragazzo sia decisamente aggressivo e che alzi spesso i toni, anche quando non ce n’è bisogno. Lorenzo ha infatti spesso avuto delle discussioni accese con Helena Prestes, molte delle quali l’hanno visto poi sbraitare in giro per casa. Durante la diretta h24 del GF, il concorrente è stato ripreso anche durante una strana conversazione con la sua dolce metà Shaila.

Dopo aver discusso per l’ennesima volta, Lorenzo le ha confessato come si comportava in passato con le sue ex fidanzate.

L: “tu mi dovevi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero”

“ed è strano anche che in due litigate non ti ho… è strano eh, è molto strano.”

S: “non mi hai?”

L: “insultata”

mi raccomando, romanticizzate anche questo.

che paura.

che paura.#grandefratello #fuorilorenzo pic.twitter.com/AMD3bYOAl2 — asia 💌💋 turbojr ☆ (@asiaobriien) November 18, 2024

Le dichiarazioni sulle sue ex fidanzate

Tra un tiro di sigaretta e l’altro, il gieffino ha confessato alla ballerina: “Tu mi dovevi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero… ed è strano anche che in due litigate non ti ho… è strano, è molto strano”. A questo punto, Shaila lo ha interrotto per chiedergli: “Non mi hai?” e lui le ha risposto che è strano che non l’abbia ancora insultata. “Ma non lo voglio fare. Perché per me non sei le parole che io posso pensare in una frazione di secondo”, ha poi concluso Lorenzo.

Una frase che, inutile dirlo, ha scatenato una rivolta sui social e molti telespettatori chiedono l’espulsione immediata. Non ci resta che scoprire se ne parleranno durante la prossima puntata, fissata per sabato 23 novembre.