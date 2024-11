“Ero in carne e venivo…”: sgomento in diretta per Caterina Balivo, la confessione è un vero colpo al cuore

La cantante l’ha confessato in diretta: veniva bullizzata per il suo aspetto fisico e il pubblico si commuove. Perfino Caterina Balivo rimane senza parole, ecco di chi stiamo parlando.

Caterina Balivo è la padrona di casa de La Volta Buona, dove viene amata dal suo grande pubblico per la sua spontaneità nell’affrontare ogni singola intervista. Sono diverse le gaffe per la quale viene ricordata, ma sono proprio quelle che l’hanno resa una tra le conduttrici preferite dai fan.

Il non essere perfetta a tutti i costi è stato giudicato un passo vincente, in quanto i fan la sentono più vera e più simile a loro. Anche perché tutti quanti, almeno una volta nella vita, abbiamo detto una frase fuori luogo o compiuto un gesto considerato imbarazzante.

Caterina, a prescindere da tutto, riesce sempre a prendere in mano la situazione, nonostante sia in diretta con il suo spettacolo. Ha intervistato molti personaggi famosi e sa sempre come comportarsi, empatica con chi deve e pungente con chi la provoca.

Qualche giorno fa abbiamo visto entrambe le versioni della nota conduttrice. Con la nota cantante, dopo il suo racconto drammatico, non ha potuto trattenere la tristezza di quel momento, in quanto purtroppo sono fatti che segnano.

Le parole di Caterina Balivo in merito a quella richiesta

Come dicevamo, di Caterina Balivo abbiamo sempre visto due versioni. La prima, quella più tenera, che si commuove in base al racconto che viene presentato dai vari ospiti e la seconda, quella più pungente con la risposta sempre pronta, quando i suoi ospiti utilizzano toni che poco le garbano. Ad esempio, il botta e risposta avuto con Guillermo Mariotto, non è passato inosservato.

Sappiamo quanto il giudice di Ballando con le stelle, divida l’opinione pubblica, in quanto non tutti apprezzano i suoi giudizi. In merito a questo, durante la sua ospitata da Caterina, ha chiesto espressamente alla conduttrice: “Potresti rivolgerti alla Lucarelli dicendo ‘la Regina’?”. Per tutta risposta la Balivo ha incalzato: “Per me la regina è solo Milly Carlucci, mi dispiace“, ricordando poi anche Carolyn Smith.

“Da bambina sono stata bullizzata”. Amelia Villano a #LVB pic.twitter.com/k1yjd1IGXu — La Volta Buona (@voltabuonarai) November 6, 2024

Il racconto commovente della nota cantante

Per quanto riguarda il lato più empatico, Caterina Balivo l’ha mostrato qualche giorno fa, dove la cantante, influencer, speaker e anche imitatrice Amelia Villano, si è raccontata a cuore aperto al programma Rai, rivelando questo aspetto inedito della sua adolescenza.

In pratica, la concorrente di Tale e Quale Show dove sta facendo attualmente faville, ha parlato della sua adolescenza e degli episodi di bullismo che ha dovuto vivere sulla sua pelle: “Ero in carne, venivo esclusa“, ha rivelato la Villano, la quale ha poi confermato che per riuscire a superare questo trauma se n’è andata dal suo paese di nascita per trasferirsi a Roma, dove le cose per lei sono andate decisamente meglio. C’è da dire che Amelia si è presa una bella soddisfazione, in quanto lei attualmente lavora in televisione, in Rai, e le sue bulle, quasi sicuramente, non potranno dire lo stesso.