Enzo Paolo Turchi sbrocca di brutto, Carmen ammutolita: “Devi stare zitta!” | Ha impietrito tutti nella casa del Grande Fratello

Sono rimasti tutti senza parole al Grande Fratello, Carmen Russo inclusa, dopo lo sfogo di Enzo Paolo Turchi. Ecco che cos’è successo tra i gieffini.

Il Grande Fratello è iniziato da diversi giorni ormai, e i telespettatori hanno iniziato a stilare la lista con i nomi dei preferiti e di quelli che, a detta loro, dovrebbero invece lasciare la Casa.

È successo in passato e ovviamente succederà anche in questa edizione.

I fan si fanno un’idea tutta loro in base a quello che vedono; non sempre però le sensazioni che percepiscono corrispondono a verità, in quanto molte volte i gieffini mostrano determinati atteggiamenti ma nascondono qualcosa di molto più profondo.

Con Enzo Paolo Turchi, invece, i fan provano umori contrastanti verso di lui, in quanto dopo l’ultimo sfogo che ha lasciato tutti senza parole, Carmen Russo inclusa, l’opinione pubblica si è divisa, con chi gli ha dato ragione e con chi pensa che sia giusto che esca.

Il disagio di Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi è uno dei coreografi e ballerini italiani più bravi e più apprezzati di sempre, in quanto il suo nome viene preceduto da una fama lunghissima. Il ballerino, oltre a essere un portento nel suo lavoro, è anche un uomo di famiglia, in quanto stravede per Carmen Russo, con la quale è sposata dal 1987, e per sua figlia Maria.

Enzo Paolo ci prova a partecipare ai reality, l’abbiamo visto anche all’Isola dei famosi, poi però, per un motivo o per un altro, finisce per sentirsi molto a disagio. All’isola è dovuto uscire per problemi di salute, mentre al Grande Fratello ha rivelato di volere uscire in quanto sente la mancanza della figlia. Alfonso Signorini per cercare di fargli cambiare idea ha fatto entrare per qualche giorno sua moglie Carmen, anche se non sembra che il suo tono dell’umore abbia beneficiato a 360° dell’ingresso della moglie, ora uscita di scena.

Mi metterei non ironicamente a piangere pic.twitter.com/KzkXGAL8b2 — creestina (@creeestina) October 12, 2024

La lite tra il coreografo e la modella

Qualche giorno fa abbiamo assistito alla lite avvenuta tra Enzo Paolo Turchi e Helena Prestes che ha lasciato tutti i presenti senza parole, compresa la stessa Carmen Russo. Pare che la modella abbia chiesto al ballerino di poter partecipare alla preparazione delle coreografie, facendo scattare il professionista:

“È una mancanza di rispetto! Devi rispettarmi come mi rispettano tutti e devi stare pure zitta, perché io ho 75 anni e 64 di carriera. Non puoi dire di voler fare tu le coreografie, perché non sei all’altezza neanche di dire ‘buongiorno’ nel mondo della danza…”. Terminando poi in una questione ancora aperta, in quanto Enzo Paolo sostiene che la modella gli abbia detto che non egli le infonde coraggio, mentre altri gieffini sostengono il contrario. Questo botta e risposta ha comunque diviso l’opinione pubblica, con chi ha dato ragione al coreografo e chi pensa che Turchi non ce la faccia più a stare nella Casa. Come la pensate voi, soprattutto dopo l’ultima puntata, in cui Turchi si è congedato da Carmen Russo?