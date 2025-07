Ennesimo schiaffone per Beatrice Luzzi, l’avventura al Grande Fratello si conclude così: “Distrutta, spossata e sfiancata”

Perchè Beatrice Luzzi ha ricevuto quella stoccata dopo aver partecipato al Grande Fratello?

L’umore è teso quando si parla del Grande Fratello, in quanto gli episodi che hanno caratterizzato la passata edizione sono ancora freschi, motivo per cui, complice probabilmente anche le alte temperature, basta un niente per far esplodere il caos sui social.

Beatrice Luzzi è spesso al centro delle scene e il suo nome continua a essere legato a quello del reality più spiato di sempre, in quanto è passata dall’essere la concorrente preferita di due edizioni fa, eletta come vincitrice morale, anche se in quell’occasione arrivò poi seconda, battuta da Perla Vatiero, a opinionista che ha diviso l’opinione pubblica.

Da una parte ci sono i suoi follower che la difendono sempre e comunque e dall’altra c’è chi la critica sia per quello che è successo durante le varie puntate che dopo i recenti commenti emersi.

Siamo nel vivo della questione e di parole sulla Luzzi ne stanno emergendo molte. Ecco perché ha ricevuto quella stoccata in merito alla sua avventura da opinionista al Grande Fratello.

Le parole di Beatrice Luzzi che hanno diviso l’opinione pubblica

Prima di procedere con il tema attuale, dobbiamo fare un passo indietro di qualche giorno, quando abbiamo visto Beatrice Luzzi all’Outdoor Film Festival, rispondere ad alcune domande. Come possiamo leggere da today.it, in un video pubblicato su TikTok dall’account Tropp Fun Radio, alla domanda su quale sia stata la sua idea più brillante avuta in vita sua, la Luzzi avrebbe risposto così.

Avrebbe quindi rivelato di aver avuto una bella idea in passato alla quale ci ha lavorato molto: “Pensai di portare Pippi Calzelunghe a teatro. Mi feci dare i copioni, li tradussi, tradussi le canzoni, le adattai, adattai il copione e poi andai da Gigi Proietti, che aveva un bel teatro stabile. Approvò così tanto l’idea che la regalò alle figlie e a sua moglie. E arrivederci e grazie”. Queste sue parole hanno diviso l’opinione pubblica con chi le crede e l’appoggia, chi le crede ma rivela che dirlo adesso sia inutile visto che il compianto Proietti non può rispondere a questo dibattito e chi non le crede. Giusto per citare qualche commento su X: “Io le credo. Il problema è che dirlo ora non ha nessun senso”, “Imbarazzante”.

Le critiche di adesso verso Beatrice

L’atmosfera bollente continua e per ora non ha intenzione di placarsi, non si sa, se i parenti di Proietti risponderanno a Beatrice Luzzi, per ora possiamo dirvi chi è che le ha lanciato una stoccata, che l’ex opinionista non avrebbe affatto gradito. Come possiamo leggere da biccy.it, Grazia Sambruna ha rilasciato una pagella con i voti ai volti noti dell’edizione passata del Grande Fratello. In merito all’ex opinionista ha scritto: “…il sospetto è che si sia convinta, e creda ancora oggi, di parlare all’ONU. Invece, è sempre stata solo al Grande Fratello. Trovasse pace…”.

Dopo questo lungo giudizio, la Luzzi ha poi scritto su X: “È alla frutta. #briciole non rispondetele”, pur non avendo citato la giornalista, molti hanno ipotizzato che la risposta fosse destinata a lei. Questo dissing social ha portato molti utenti a commentare, per citarvene un paio: “Quella che è alla frutta sei tu, se non accetti un voto di una brava giornalista che fa solo il suo lavoro”, “E tu che parli e sparli di una persona morta cosa sei? Distrutta, spossata e sfiancata sotto ogni punto di vista! Raduna le tue briciole e taci solo quello puoi fare”, riferendosi alla vicenda di Gigi Proietti. Come finirà questa storia?