Endless Love, spunta fuori la vera moglie di Kemal | È di una bellezza mozzafiato, da far girare la testa: ecco chi è e che lavoro fa

Oggi parliamo di Endless Love e di uno dei protagonisti più amati della storia, cioè Kemal. Scopriamo insieme chi è la vera moglie e che cosa fa nella vita. Vi diciamo solo che è bellissima, come il marito.

È proprio vero, le mode non c’entrano soltanto in ambito di alimenti, abbigliamento e design della casa, ma anche in campo televisivo.

Se vi ricordate bene, c’è stato il boom delle soap/fiction americane, ma recentemente abbiamo avuto la fase delle pellicole turche: Terra Amara ve la ricordate tutti?

Da qui in poi si è aperto un mondo nel nostro Paese, in quanto abbiamo fatto la conoscenza di Can Yaman, per poi arrivare a storie quali Love Is in the Air, Endless Love, e così via. Apriamo una piccola parentesi, in quanto anche in Patria abbiamo storie di notevole spessore: Centovetrine, Vivere, Un posto al sole, Distretto di Polizia e così via, giusto per citarne qualcuna.

A ogni modo, tornando al panorama turco, Endless Love sta appassionando una grossa fetta di pubblico italiano, per questo oggi siamo qui oggi a parlarvi della vera moglie di Kemal: in quanti di voi la conoscono? È di una bellezza mozzafiato.

Endless Love: parliamo di Kemal

Endless Love è la serie turca di Canale 5 che tanto piace ai telespettatori Mediaset. Sono tutti con il fiato sospeso, in quanto vogliono sapere l’evolversi della storia, soprattutto quella di Kemal Soydere, il protagonista. Oggi, però, non parliamo del personaggio, in quanto la storia si sta facendo sempre più ricca di colpi di scena ed è inutile svelare spoiler inutili, piuttosto parleremo di colui che presta il volto a Kemal, cioè l’attore Burak Ozcivit.

Classe 1984, nato a Istanbul, l’attore ha iniziato la sua carriera lavorativa in veste di modello, vincendo nel 2005 il titolo di “Best Model of Turkey”, mentre dall’anno successivo fa il suo grande debutto in veste di attore, prendendo parte a diversi film e fiction. Per farvi qualche esempio, oltre Endless Love è possibile vederlo in Zoraki Koca, Kurulus Osman e altri ancora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf)

La moglie di Kemal

Nella foto in evidenza vi abbiamo mostrato il matrimonio di Kemal in Endless Love, ma in quanti di voi conoscono la vera moglie dell’attore Burak Ozcivit? Stiamo parlando di Fahriye Evcen, anch’essa attrice, conosciuta principalmente in Italia per la serie turca La ragazza e l’ufficiale. La moglie di Burak è molto famosa in Patria come il marito, in quanto entrambi hanno partecipato a pellicole di notevole successo.

Classe 1986, nata a Solingen, Burak e Fahriye si sono conosciuti nel 2014 e da allora non si sono più lasciati, sposandosi nel 2017 e diventando genitori di Karan e Kerem, nel 2019 e nel 2023. Dalla foto riportata, non credete che formino proprio una bella coppia?