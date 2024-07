Emma Marrone senza filtri sull’ex storico di Belen: “La tua disfunzione erettile…” | La rissa verbale sfocia nell’assurdo

Emma Marrone sgancia una bomba sull’ex storico di Belen. La rissa verbale ha lasciato tutti quanti senza parole.

Emma Marrone è una donna con la D maiuscola che, anche grazie alla sua bellissima voce, è riuscita ad entrare nel cuore di molte persone. La cantante, proprio in queste ore, è scoppiata e ha deciso di sganciare una bomba su un ex storico di Belen Rodriguez, sua “rivale” in amore. La rissa verbale ha lasciato tutti senza parole e la storia ha sfiorato l’assurdo. Ma ecco però che cosa è accaduto in queste ore.

Tutti sappiamo che Emma Marrone non ha certamente alcun pelo sulla lingua, e la sua genuinità è un’arma vincente.

La sua personalità l’ha resa una donna che non si fa mettere i piedi in capo da nessuno e, proprio per questo, è impossibile non amarla. Tuttavia, recentemente, un famoso personaggio dello spettacolo ed ex di Belen ha deciso di attaccarla duramente sui social. Inutile dire che i fan della cantante hanno deciso di sostenerla.

Ma scopriamo insieme nel dettaglio cosa è accaduto e cosa lega la cantante Emma Marrone alla showgirl Belen.

L’ex di Belen che ha deciso di attaccare Emma

In molti si ricorderanno di quando, anni fa, Stefano De Martino si innamorò di Emma durante il talent show Amici. Dopo essere stati insieme per anni, il ballerino ha poi tradito la cantante con la showgirl Belen. Non è però stato l’unico a fare un “torto” alla cantante. Proprio in queste ore, infatti, Fabrizio Corona, anch’egli ex fidanzato di Belen, ha deciso di attaccare duramente la cantante.

L’uomo ha infatti deciso di deriderla per il suo aspetto fisico nella sua pagina Instagram Dillinger News.

Corona da settimane insulta Emma per il suo fisico nascondendosi dietro questa squallida pagina e lei ora dopo l’ennesimo post se ne esce giustamente così, madre pic.twitter.com/jnM4InjLmq — eli (@bastisolotu) July 14, 2024

Cosa è accaduto tra Corona e la cantante

Dopo aver pubblicato un video della cantante intenta a danzare, l’uomo ha scritto: “Il nero sfina”. Purtroppo, non è la prima volta che Emma riceve commenti di bodys haming simili da Corona e così, dopo tanta pazienza, ha deciso di rispondere: “Il nero sfina, ma per la tua disfunzione erettile non ci sono rimedi. Sfigato inutile”. Nonostante la pagina gestita dall’ex re dei paparazzi abbia cancellato il commento, gli screenshot sono comunque circolati in rete e hanno sollevato un inevitabile polverone.

Anche questa volta Emma Marrone non si è fatta mettere i piedi in testa da nessuno, e ha zittito così il commento di pessimo gusto.