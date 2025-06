Emma Marrone, la terribile diagnosi ha travolto la sua famiglia: “Sono andati in 1000 pezzi” | Il calvario tra palco e malattia

Emma Marrone e il racconto che ha emozionato tutti gli italiani. La diagnosi ricevuta ha travolto lei e la sua famiglia in un secondo.

In queste ore, il racconto strappalacrime di Emma Marrone ha fatto immediatamente il giro del web. La diagnosi ricevuta, infatti, è stata un duro colpo per lei e per la sua famiglia. Quando tutto sembrava procedere a gonfie vele, la sua vita ha preso un risvolto drammatico.

Ma ecco nel dettaglio le parole della cantante e perché hanno fatto emozionare tutti quanti gli italiani.

Emma Marrone è una vera e propria forza della natura e questo ormai si sa. Nata artisticamente tra i banchi della scuola di Amici, la ragazza ha sempre dimostrato il suo carattere molto forte e, inutile dirlo, è immediatamente entrata nel cuore delle persone. La sua incredibile voce e il suo talento sono stati poi solamente la ciliegina sulla torta, per una carriera che è cominciata quando lei era ancora giovanissima.

Eppure, all’età di soli 25 anni, la Marrone ha ricevuto una diagnosi che le ha cambiato completamente la vita.

Il tumore e la diagnosi che sconvolse la sua famiglia

Durante l’evento ‘IEO per le Donne’ a Milano, Emma Marrone ha preso parola di fronte al pubblico per raccontare la sua storia. Come in molti sanno, la cantante ha dovuto combattere contro un cancro alle ovaie, che le è costato anni e anni di lotta e sacrifici. La Marrone ne venne a conoscenza per puro caso, a 25 anni, quando decise di accompagnare una sua amica da una ginecologa e, in maniera quasi superficiale, decise di fare anche lei una visita. ma: “Vedo il volto di questa dottoressa mutare”.

Quando poi alla seconda visita si scoprì che si trattava un tumore alle ovaie, la reazione dei suoi genitori fu molto forte.

La lotta di Emma, che è durata dieci anni

Come riportato da GossipeTv.it, la ragazza ha dunque spiegato a cuore aperto: “Il mio problema era salvare i miei genitori, prima di salvare me stessa. Ho visto mia madre e mio padre invecchiare di 100 anni di colpo, distruggersi e cadere in mille pezzi”. Nel frattempo, la sua carriera stava per decollare, ma lei non riusciva a godersi il momento, vista la terribile lotta che stava affrontando. Poi, quando dopo dieci lunghi anni ‘quel maledetto’ decise di lasciarla in pace, la cantante tornò a vivere per davvero. Infine, Emma ha voluto sensibilizzare il pubblico in merito all’importanza dei controlli ginecologici, invitando tutte le donne a farsi sempre un check-up completo.

Insomma, un messaggio molto emozionante, che ha lasciato tutto il teatro di Milano completamente in silenzio. Ascolta quindi anche tu le parole di Emma e ricorda che la prevenzione è vita.