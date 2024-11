Emma Marrone, la confessione angoscia i fan: “Non ce la faccio proprio” | Ormai è giunta al punto di non ritorno

Emma Marrone l’ha dichiarato e non cambierà idea, per questo motivo i fan non sanno più cosa pensare. Veramente è giunta al punto di non ritorno?

È una delle cantanti più amate e apprezzate nel panorama della musica italiana e, fin dal suo esordio, i suoi fan l’hanno sempre seguita, aumentando a dismisura con gli anni. Di strada la “nostra” Emma Marrone ne ha fatta parecchia da quando si è seduta per la prima volta tra i banchi di Amici.

Nel corso degli anni, @real_brown, come si fa chiamare su Instagram, ha vissuto momenti di alti e bassi, tutti documentati attraverso le sue canzoni, in quanto come sempre la musica l’ha aiutata a esprimere quello che provava, trovando così tra le note delle sue ballad una valvola di sfoga.

Gli haters con lei non sono stati affatto gentili, anche se Emma alla fine sa sempre il fatto suo e non la manda a dire a nessuno. Fortunatamente, non ci sono solo i “portatori di odio” nella sua vita, ma anche tanti followers che la seguono e l’apprezzano fedelmente.

E sono proprio loro a restare senza parole, dopo l’annuncio della cantante che ha spiazzato tutti. L’ha rivelato: non ce la fa più, motivo per cui in molti si sono chiesti se possa essere arrivata al punto di non ritorno…

Emma Marrone e la sua confessione

Come dicevamo, Emma Marrone nella sua vita ha vissuto molte gioie, tra cui la realizzazione del suo grande sogno nel cassetto di diventare una cantante di talento, ma ha anche provato sulla sua pelle molti fatti sconvolgenti, non soltanto in fatto di cuore, ma anche di tipo familiare.

Se c’è un evento che l’ha segnata nel profondo è stata la morte del padre, come ha rivelato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha rivelato: “La perdita di mio papà (deceduto nel 2022 a 66 anni, n.d.r.) è stato il momento più difficile da affrontare. Il clic per ripartire è arrivato quando ero in studio ed è nato ‘Mezzo mondo’…”. Da qui Emma è ripartita, ovviamente a suo modo e con i suoi tempi, anche perché non si guarisce mai da quel dolore, semplicemente si impara a conviverci.

I fan preoccupati per quelle parole

Sempre nella medesima intervista rilasciata al Corriere della Sera, Emma Marrone si è lasciata andare a una confessione a cuore aperto, trattando senza filtri molteplici argomenti. Tra i tanti, ha poi rilasciato una notizia shock che ha spiazzato i suoi fan. Il giornalista le ha chiesto quali fossero i suoi progetti dopo la fine del suo attuale tour: “Mi fermo. Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi”.

In merito a una sua eventuale partecipazione al prossimo Festival di Sanremo di Carlo Conti, la Marrone ha ribadito: “Non ce la faccio proprio. Ho bisogno di un momento per me“. Emma dunque si prenderà una pausa dalle scene come hanno fatto altri suoi colleghi, da Angelina Mango a Sangiovanni, in modo da tornare più carica che mai appena lo riterrà opportuno.