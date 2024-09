Emma Marrone fronteggia la sofferenza più sconvolgente: “Il dolore aumenta ogni giorno” | L’ammissione è un pugno diretto sullo stomaco

Emma Marrone, con quelle parole ha fatto commuovere i suoi followers, i quali provano a starle vicino in tutti i modi possibili. Quel dolore è un “pugno allo stomaco”, e purtroppo non passerà mai.

È una delle cantanti italiane più amate di sempre: dopo il suo trionfo ad Amici di Maria De Filippi, la bella e talentuosa Emma Marrone non si è più fermata.

La cantante ama stare ai primi posti della classifica in quanto, con i suoi brani, il successo è assicurato.

Ha la capacità di trasformare parole e stati d’animo in note e melodie, rendendo molti suoi brani pura poesia. Ma se da una parte @real_brown – il nome che ha scelto per il suo profilo IG – vive intense sensazioni, in quanto la musica è realmente il suo “centro”, dall’altra ha purtroppo vissuto diversi alti e bassi.

Non soltanto nel lato sentimentale, ma anche in quello familiare. Per questo motivo, non sorprende che Emma abbia pubblicato un post sconvolgente che ha fatto commuovere tutti i suoi followers. Ecco che cosa è successo.

Emma Marrone e la sua dichiarazione

Sono due le dichiarazioni che Emma Marrone ha rilasciato in queste ore. La prima, quella di cui vi parleremo a breve, merita un paragrafo a sé, in quanto è molto seria. La seconda, invece, è sempre seria, ma sicuramente dai toni più rilassati, in quanto la cantante agli speaker di RTL 102.5 ha rivelato come dovrebbe essere il suo uomo ideale, confermando quindi di essere attualmente single: “Maschio risolto, non narcisista patologico, non egoriferito, non presuntuoso. Deve essere umile, che gli piacciano le cose tranquille e semplici della vita, e soprattutto che gli piaccio solo io. Quindi, ragazzi, zitella per sempre, se queste sono le prerogative…“.

Naturalmente, la sua intervista ha scatenato parecchie risate, anche perché la Marrone sa sempre come stemperare l’atmosfera. Diciamo che Emma sa sempre come comportarsi, nel senso che c’è un momento per scherzare e uno per essere seri, come quando parla di omofobia e body shaming.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Il ricordo di Emma per suo papà

In seguito Emma Marrone, visibilmente ancora molto provata, ha ricordato l’anniversario di morte di suo papà Rosario, scomparso dopo una lunga malattia il 4 settembre 2022, con un post molto commovente riportato anche da Novella 2000.

Ecco quali sono state le sue parole: “Voglio ricordarti oggi papà. Non domani. Perché la morte non esiste. Forse è solo un’invenzione. Il dolore invece esiste, ed aumenta ogni giorno. Si impara solo a gestirlo. Si impara a conviverci ogni giorno…”, confermando di voler continuare a salire sul palco, come avrebbe desiderato il signor Marrone.