Emanuel Lo incastrato, la fidanzata Giorgia vuota il sacco su di lui: “Mi mentì, mi disse che era…” | Il segreto imbarazzante emerge solo ora

Il ballerino Emanuel Lo incastrato dalla compagna Giorgia. La donna ha raccontato di come lui, un giorno, le ha mentito.

Emanuel Lo e Giorgia sono sicuramente una delle coppie dello spettacolo più amate e seguite dalle persone. Lui un ballerino, lei una cantante, sembrano proprio due amanti di un film, eppure sono reali eccome! Recentemente però, la donna ha raccontato durante un’intervista un segreto imbarazzante sul proprio compagno. I fan della coppia ne sono rimasti sbalorditi e non si sta parlando d’altro.

Giorgia è una donna con la D maiuscola che, attraverso la sua voce, è riuscita ad entrare nel cuore di tutti gli italiani.

Da ben 20 anni fa coppia fissa con il ballerino Emanuel Lo, insegnante della scuola più amata e seguita d’Italia, ossia quella di Amici. Sui social i due amano condividere i loro momenti assieme e guardandoli anche attraverso uno schermo è ben chiara una cosa: Giorgia e Emanuel si amano come il primo giorno.

Nonostante ciò, la cantante ha recentemente raccontato un retroscena sulla loro conoscenza che ha lasciati i fan senza parole. Ecco però di che cosa si tratta.

La verità di Giorgia su Emanuel Lo

Giorgia è stata recentemente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e, proprio durante questa sua intervista, la donna ha parlato in maniera profonda del legame che la unisce al suo Emanuel Lo. Dal loro amore è nato infatti il dolcissimo Samuel, di 13 anni . Alla domanda se l’uomo le avesse mai insegnato a danzare, Giorgia ha risposto così: “Macchè! Si lamenta un sacco, lo vedi così forzuto ma è molto sensibile, si mette sempre in discussione, un po’ il contrario di quello che sembra.”

Dopodiché, la donna ha rivelato un retroscena sulla loro conoscenza che in pochissimi si potevano immaginare.

La bugia bianca del ballerino

Tra Giorgia e Emanuel Lo ci sono 8 anni di differenza e, se adesso non si tratta assolutamente di un problema, durante il loro primo incontro la cantante non era poi così tranquilla. Proprio per questo il ballerino decise di mentire alla cantante: “Lui aveva 23 anni e io 31, però mi mentì: mi disse che era più grande, perché io avevo un preconcetto.” Alla fine, però, nonostante questa piccola bugia bianca di Emanuel Lo, la coppia continua ad essere affiatata come non mai!

E se questa non verità ha permesso al ballerino di rubare il cuore della cantante, allora non c’è stata scelta migliore che potesse fare!