Elodie stroncata dopo il trionfo sul palco: “La Beyoncé del Quartaccio” | La bordata urticante arriva proprio da LEI

Elodie è finita sotto i riflettori, non solo per il suo trionfo, ma anche per quel commento che ha diviso l’opinione pubblica: ecco che cos’è successo.

Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie, è la nota cantante che da anni colora la colonna sonora della vita dei suoi innumerevoli fan fan, i quali identificano i momenti più salienti della propria quotidianità con i testi delle sue canzoni.

Si è fatta conoscere ad Amici di Maria De Filippi, e da quel momento dal palco non è più scesa, segno che ai piani alti della classifica si sta decisamente bene e lei, con i suoi brani, ha dimostrato di meritarsi la vetta.

Se quindi è ormai normale accostare la Di Patrizi alle luci della ribalta e ai vari tour, molti non sanno che Elodie è un portento anche davanti alle telecamere, tra ciak e set cinematografici, guadagnandosi così la descrizione di cantante e attrice su Wikipedia, nel trafiletto della sua presentazione.

Eppure, se da una parte l’attrice si sta godendo il suo trionfo, dall’altra è scoppiata una nuova polemica in rete. Ecco che cos’è successo.

Elodie e il premio condiviso

Elodie attualmente è in estasi, dopo aver vinto il riconoscimento come Miglior Attrice non protagonista ai Nastri d’Argento per il suo personaggio in Fuori, di Mario Martone, assegnato ex aequo con Matilda De Angelis, sua amica e collega sul set. Il film è stato presentato al Festival di Cannes, ma il riconoscimento, come leggiamo su Vanity Fair, è arrivato alla cerimonia Maxxi di Roma. Questo premio, assegnato alle due attrici, è stato acclamato anche dai fan.

In seguito, però, la De Angelis, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, avrebbe espresso il proprio disappunto, generando scalpore in rete: “È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo… Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità… Per me è insensato dare un premio condiviso con un’altra persona…“.

I commenti emersi in seguito alle parole della nota attrice

Dopo le parole rilasciate da Matilda De Angelis sul premio condiviso con Elodie, sono sopraggiunti diversi commenti in merito, qualcuno sarcastico e qualcuno concorde con l’attrice. In merito al primo gruppo, da Dagospia hanno raccontato la loro versione della storia con quell’umorismo pungente che li contraddistingue da sempre: “Ma quanto ha rosicato Matilda De Angelis per aver ricevuto ex aequo con Elodie il “Nastro d’Argento” alla migliore attrice non protagonista, per “Fuori” di Mario Martone? – Te credo: La De Angelis è un’attrice, anche se inesperta, ed essere messa sullo stesso piano della “Beyoncè del Quartaccio”…“.

In seguito è arrivato anche il commento di Laura Delli Colli, presidente del premio cinematografico, come possiamo leggere su FanPage, la quale si sarebbe definita “stupita”: “Matilda forse non conosce le regole dei Nastri, che sono diverse da quelle dei David di Donatelo. Noi prevediamo anche la candidatura condivisa, in questo caso lei ed Elodie erano candidate insieme nella categoria Miglior Attrice non protagonista…”. In seguito la De Angelis, per placare gli animi, ha postato uno scatto di lei insieme ad Elodie sorridenti e complici, scrivendo: “Questo è”, volendo sottolineare forse che la loro amicizia non è in pericolo, nonostante le polemiche scoppiate in rete. Come finirà questa storia?