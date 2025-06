Elodie, il siparietto hot al concertone scatena il delirio: “Dimenticarsi le t*tte” | La palpatina non è passata inosservata

Ecco che cos’è successo al concerto di Elodie che sta facendo discutere la rete, per via di quel retroscena hot.

Elodie è una delle cantanti più amate e gettonate degli ultimi anni, e fa infatti cantare l’Italia con le sue hit fin dal 2016, quando, dopo essersi classificata seconda ad Amici, ha imboccato la strada del successo.

La Di Patrizi è cambiata molto dall’epoca, non solo per taglio di capelli e lo stile: anche le sue canzoni sono cresciute con lei, arrivando a proporre brani più profondi e alternandoli alle hit ammiccanti, che diventano inevitabilmente tormentoni nel giro di poche settimane.

La cantante attualmente è in tour negli stadi, dove i suoi fan più fedeli l’hanno raggiunta a ogni tappa, cantando a squarciagola quei singoli che sono diventati i più ascoltati online, anche se ultimamente è finita al centro dell’attenzione per altro.

A finire sotto i riflettori è stato quel gesto hot che non è passato inosservato al suo concerto, e che sta dividendo l’opinione pubblica. Che cosa sarà successo?

L’episodio hot che ha generato scalpore al concerto di Elodie

È diventato un caso mediatico il siparietto intercorso al concerto di Elodie, e a parlarne non sono solo i followers sui social, ma anche la televisione e perfino i politici. Facciamo un passo indietro per capire di preciso che cos’è successo. Come vi dicevamo, la Di Patrizi è attualmente in tour e qualche giorno fa si è esibita allo Stadio San Siro di Milano, dove son saliti sul palco insieme a lei anche Achille Lauro, Gaia e Gianna Nannini, dando vita a dei duetti entusiasmanti.

Ed è proprio quest’ultima che è finita al centro delle polemiche. In pratica, come mostrano i video social, la Nannini avrebbe sfiorato il seno di Elodie mentre cantavano uno dei brani più iconici di Gianna, ovvero America. Ovviamente, dopo questo gesto si è scatenato il caos, con chi difende la cantante e chi invece le va contro.

#Elodie scatenata a San Siro con tutti i cliché del caso.

Ballo con la bandiera della Palestina,

Gianna Nannini che le tocca le poppe e un “Chiamo io, chiami tu” molto saffico con Gaia.

Foto della scheda elettorale…

Praticamente l’unica cosa di destra è il pompino a Iannone. pic.twitter.com/f6oJJCgm75 — Pietro Diomede (@PDUmorista) June 10, 2025

La polemica ancora in corso per quel gesto che ha diviso l’opinione pubblica

Come anticipato nel paragrafo precedente, è scoppiato il caos dopo quel gesto hot visto al concerto di Elodie, ovvero quella che è stata definita una “palpatina” sul seno della cantante da parte di Gianna Nannini. In seguito è successo un po’ di tutto, a partire dal commento ironico formulato da Dagospia: “Parafrasando una canzone di quest’ ultima, Dimenticarsi alle Sette, potremmo consigliare loro un nuovo pezzo: “Non dimenticarsi le Tette”…”.

Inoltre, non sono mancati i commenti social pungenti: “Ma se questa cosa l’avesse fatta un uomo che cosa sarebbe accaduto?”. Di diverso avviso Alberto Matano, che ha dichiarato a La Vita in Diretta: “Io mi soffermerei sulla magnificenza di questo duetto, su una grande della canzone con un giovane talento come Elodie. Invece sui social vivisezionano ogni singolo gesto, non se ne può più…”, supportato da Fabio Canino: “Si vede benissimo che lei mette la mano, ma tra i capelli, il microfono, i fili, non si capisce”. Di parere opposto Silvana Giacobini: “Magari per giocare o fare scena, ma secondo me uomini o donne non devono toccare un altro corpo se non è permesso dalla persona…“, e Simone Pillon che ha riportato un post infuocato sui social: “Poi però da sinistra ci fanno il pippone sul patriarcato e pretendono che i ragazzini maschi siano rieducati dalle associazioni femministe…”. Come finirà questa storia? Vi riportiamo il video social incriminato, in modo che possiate trarre le vostre considerazioni.