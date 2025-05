Elodie e gli scheletri nell’armadio: “Era fuorilegge” | L’incredibile retroscena sul padre confessato on air

Elodie e le rivelazioni scoppiettanti sul passato della sua famiglia. Nessuno si sarebbe mai immaginato un simile retroscena.

La cantante Elodie, proprio in queste ore, è finita al centro dell’attenzione a seguito di alcune rivelazioni rilasciate durante una sua recente intervista. Le parole della donna hanno aperto uno scenario inaspettato sulla sua famiglia e i fan ne sono rimasti completamente sorpresi.

Elodie è sicuramente una delle cantanti più amate e seguite del panorama musicale italiano. La donna è seguita appassionatamente dai fan anche sui social, dove ama condividere alcuni momenti della sua quotidianità.

Proprio in queste ore, la cantante ha deciso di rilasciare una lunga intervista per Radio 101, a seguito del lancio del suo nuovo album Mi Ami Mi Odi.

Tra le varie chicche raccontate da Elodie, è emerso poi un retroscena inaspettato sulla propria famiglia e sulle sue origini.

Il segreto nascosto di Elodie

La bravissima cantante, nata tra i banchi della scuola di Amici, ha sempre parlato con amore delle proprie origini familiari. Nata a Roma da padre italiano e madre francese creola, Elodie è da sempre attaccata alle sue radici. Durante la sua intervista per Radio101, la Di Patrizi ha spiegato come in realtà il suo cognome non sia quello ‘originale’. Inutile dire che questo segreto nascosto ha sconvolto immediatamente i fan: nessuno si sarebbe potuto aspettare un retroscena simile sulla sua vita.

Ma come mai Elodie avrebbe deciso di utilizzare un cognome diverso? Beh, in passato suo padre era considerato un ‘fuorilegge’!

Quando l’amore supera la legge

Come riportato da Novella 2000, Elodie ha dunque spiegato ai microfoni della radio: “Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo. Io non ho il mio vero cognome”. A questo punto, la cantante romana ha spiegato che sua nonna stava con un uomo di nome Enzo Di Patrizi, con il quale però aveva deciso di interrompere il matrimonio. Dopo essersi riaccompagnata con Angelo Canini, nacque poi il padre di Elodie. Tuttavia, al tempo non era ammesso avere un figlio da un secondo compagno, e così la madre aveva deciso di assegnarle comunque il cognome Di Patrizi: “Mia nonna era una fuorilegge, perché non si poteva”, ha spiegato divertita la cantante.

Insomma, in teoria la cantante si sarebbe dovuta chiamare Elodie Canini, ma ha preferito seguire le orme da ‘fuorilegge’ della sua famiglia!