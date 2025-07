Elodie affossata dal mostro sacro della musica italiana: “Alla sua età non ero così…” | La bordata sul look taglia come un bisturi

Elodie e la bordata ricevuta dalla star della musica italiana. I suoi look un po’ osé non hanno convinto appieno la sua celebre collega…

Oltre ad avere una voce mozzafiato, Elodie Di Patrizi è indubbiamente una delle icone sexy della musica italiana. La sua bellezza è disarmante e anche i suoi outfit lasciano senza parole ogni volta. Eppure, proprio in queste ore, uno dei mostri sacri della musica italiana ha deciso di impartire qualche lezione di stile alla cantante.

Inutile dire che queste dichiarazioni non sono passate inosservate e, infatti, non si sta parlando d’altro sui social. Ma ecco cosa è successo.

Elodie Di Patrizi è stata ribattezzata da molti come la ‘Dua Lipa italiana‘, visti i suoi outfit sensuali e le sue performance sul palcoscenico. Dopo aver incendiato gli stadi d’Italia, la Di Patrizi oggigiorno conta milioni di fan… ma una celebre collega avrebbe deciso di criticare alcune delle sue scelte…

Si tratta proprio di una delle star della musica italiana e, durante una sua recente intervista, ha rilasciato qualche frecciatina a Elodie.

Patty Pravo e la sua intervista chiacchieratissima

Ebbene sì, in queste ultime settimane, la mitica Patty Pravo ha deciso di rilasciare una lunga intervista per il Corriere della Sera, dove ha voluto ripercorrere alcuni momenti significativi della sua vita e della sua carriera. Non sono quindi mancate frasi d’amore per la sua dolce metà, Simone Folco, con il quale sta da ben 13 lunghi anni: “Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. La differenza d’età per me non conta. Ma chiedete anche a lui…“.

Dopodiché, la donna ha deciso di parlare anche di alcuni suoi colleghi, come Vasco Rossi, Giorgia e Elodie. Con quest’ultima, però, la Pravo non c’è andata leggera…

Il commento un po’ pungente su Elodie Di Patrizi

Sempre durante la sua lunga intervista, Patty Pravo ha deciso di fornire un consiglio (un po’ pungente) non richiesto alla star del momento, Elodie: “Alla sua età non ero così“, ha esordito la cantante. Dopodiché ha aggiunto: “Si fa vestire dagli altri, io ho fatto di me ciò che volevo. Oggi si fanno dire quello che devono indossare, ci vuole più personalità“. Inutile dire che le parole della donna non sono passate inosservate ai lettori e, a detta di alcune persone, la Pravo avrebbe esagerato un po’ troppo.

Insomma, di una cosa possiamo starne certi: la Pravo non ha alcun pelo sulla lingua, neanche quando si tratta di parlare della star del momento… Elodie Di Patrizi!