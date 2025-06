Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio sul tradimento: “Mio figlio mi ha visto piangere” | Quel messaggio le ha spezzato il cuore

Elisabetta Gregoraci parla del tradimento che l’ha fatta soffrire: quel messaggio le ha infatti spezzato il cuore.

Elisabetta Gregoraci è una delle conduttrici più amate e seguite, in quanto i suoi fan impazziscono per lei, sia quando la vedono sul piccolo schermo che quando cercano di imitare lo stile che sfoggia sui social, dove crea contenuti che generano sempre molti like.

Il suo seguito è assai nutrito, e i followers non la adorano soltanto per le sue performance lavorative, ma anche per la spontaneità con cui Elisabetta pubblica siparietti informali che l’accomunano alla maggior parte delle persone.

Dal tenere i calzini ai piedi alla sera perché ha freddo, al preferire la quiete di casa, con mollettone in testa e le chiamate rigenerative con le amiche di sempre, fino al consumo di biscotti quando si sente stressata, Ely è una di noi… conto in banca a parte.

Oltre a questo, la Gregoraci è anche una mamma molto affettuosa, ma allo stesso tempo rigorosa, in quanto il futuro di Nathan Falco le sta molto a cuore, come papà Flavio Briatore, che non perde occasione di trascorrere del tempo con entrambi nonostante il divorzio.

Le rivelazioni di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato diversi aneddoti della sua vita privata, passando dall’ammissione di aver sbirciato sul cellulare di Flavio Briatore quando stavano insieme, usando la sua impronta mentre dormiva per leggere i messaggi, fino alla disfatta della sua storia d’amore con Giulio Fratini.

La Gregoraci adesso si gode la sua vita da single: “La felicità è fatta di attimi, ma lo sono. L’importante è stare bene in salute, io e i miei cari…”. Ovviamente, il suo grande amore resta il suo primogenito, Nathan Falco: “Quando mi dice che mi ama mi sciolgo. Ora meno, però mi manda cuoricini rossi, è tanta roba. Io gli scrivo lettere, voglio che gli restino dei ricordi. Mia madre teneva degli album, con fotografie e annotazioni, ora che non c’è più mi danno conforto…”.

Il tradimento subito da Elisabetta

Elisabetta Gregoraci in questi giorni è stata ospite del podcast di Giulia Salemi, nonlofaccioxmoda, e in tale occasione ha rivelato di essere stata tradita da diverse donne che credeva amiche, arrivando a quella che l’ha ferita di più: dopo aver letto quei messaggi, le si è spezzato il cuore.

Ely ha raccontato che un giorno, mentre andava al parco con suo figlio, ha visto per caso dei messaggi che erano stati inviati a suo (al tempo) marito Flavio Briatore su un ipad rimasto in auto. Una sua cara amica che ci avrebbe provato proprio con lui: “Lì io mi sono sentita male, sono quasi svenuta… è la prima volta che mio figlio che era piccolo mi ha visto piangere, perché io se sono amica, sono amica, non so che dirti, per me il tuo uomo non esiste…”, riferendo poi di non averla mai perdonata. Ancora oggi, Elisabetta saluterebbe freddamente la sua ex amica traditrice.