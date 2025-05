Elisabetta Gregoraci nella bufera per il LINGUA-GATE, la giustificazione assurda dopo il siparietto trash: “Non stavo bene”

Elisabetta Gregoraci e la figura barbina divenuta virale sui social. Il LINGUA-GATE ha divertito milioni di italiani…

In queste ore, sui social, tutti quanti stanno parlando proprio della bellissima Elisabetta Gregoraci. Le motivazioni? Beh, dopo essere tornato virale il video del suo LINGUA-GATE, la donna ha provato a giustificarsi così…

Inutile dire che le sue parole hanno divertito ancora di più gli italiani e quel momento trash rimarrà per sempre impresso nella mente dei fan.

Elisabetta Gregoraci è sicuramente un personaggio di spicco nel mondo dello spettacolo, e il suo divismo ha sempre divertito il pubblico. Oltre a vivere la sua vita da milionaria, la donna ha anche recentemente deciso di rilasciare un’intervista per il podcast Non lo Faccio X Moda di Giulia Salemi. I veterani si ricorderanno tuttavia di quando, durante la loro edizione del Grande Fratello VIP, le due finirono per litigare pesantemente.

Ad anni di distanza da quella pagina televisiva, Elisabetta ha deciso di concedere un’ospitata all’influencer e di condividere con lei qualche risata.

Il retroscena sul LINGUA-GATE

Dopo aver parlato un po’ della loro discussione dentro la casa più spiata d’Italia (dovuta dal flirt iniziale della Gregoraci con Pierpaolo Petrelli), Giulia ha voluto aprire un argomento ‘delicato’. Con la sua solita simpatia, l’influencer ha infatti ricordato alla donna il famoso LINGUA-GATE di diverso tempo fa, in cui Elisabetta si improvvisò spagnola. Ma in che senso? Alcuni anni fa, Elisabetta fu invitata da un canale televisivo spagnolo, dove decise di rilasciare un’intervista a dir poco comica!

Se non hai mai visto il video, eccotelo qui sotto. Ospite quindi di Giulia Salemi, la Gregoraci ha deciso di commentare così la sua intervista in spagnolo maccheronico…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Virale (@trash_virale) La confessione di Elisabetta Gregoraci

Imbarazzata ancora da certe immagini, Elisabetta ha spiegato divertita: “Se ho finto di sapere lo spagnolo? Sì! Che figura! Mettevo solo la S alla fine delle parole, ancora mi prendono in giro”. Dopodiché, la donna ha raccontato di cosa provò non appena si rivide sullo schermo: “Quando ho rivisto quel video ho pensato ‘Ma io non stavo bene quel giorno, è una mia controfigura’”. Inutile dire che il commento della Gregoraci ha fatto scoppiare a ridere tutti quanti e la stessa Giulia Salemi ha dovuto trattenere le risate.

Insomma, dopo anni e anni da quel momento trash, Elisabetta ha ammesso di essersene vergognata come una matta e di non sapere minimamente lo spagnolo. Davvero? Non l’avremmo mai detto!