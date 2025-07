Elisabetta Gregoraci, la gravidanza spifferata ai 4 venti: “Volevo tenerlo per me!” | Imbufalita a mille dopo la fuga di notizie

In queste ore, Elisabetta Gregoraci è tornata a far parlare di sé e questa volta c’entra proprio una gravidanza nascosta ai fan…

Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio una delle showgirl più chiacchierate della nostra Nazione. E proprio anche in queste ore, la donna ha nuovamente acceso i riflettori su di sé. Il motivo? La gravidanza tenuta nascosta, ma spifferata ai 4 venti a sua insaputa..

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché la donna si è sentita tradita nel profondo.

Elisabetta Gregoraci è nota al grande pubblico per la sua vita da sogno, in una villa a Montecarlo, nel lusso più sfrenato che si possa immaginare. Storica è infatti la sua relazione con il facoltoso imprenditore Flavio Briatore, con il quale ha anche avuto un figlio: Nathan Falco.

Insomma, per Elisabetta le telecamere e i paparazzi sono una routine, o meglio: sono sempre state pane per i suoi denti… tranne quella volta in cui annunciarono la sua gravidanza prima che potesse farlo lei!

La confessione sulla gravidanza spifferata ai 4 venti

Come riportato da Biccy.it, durante una sua recente intervista per il settimanale Chi, la donna ha deciso di fare una confessione inaspettata sul suo rapporto con il magazine, e in particolar modo con l’ex direttore: Alfonso Signorini. La Gregoraci ha infatti spiegato: “Con il settimanale Chi non è sempre stato tutto rose e fiori“. Nel lontano 2009, infatti, furono pubblicati degli scatti della showgirl con un accenno di pancia e una scritta a lettere cubitali: “Elisabetta è incinta“. L’assurdità? La donna non lo aveva ancora detto neanche alla sua famiglia, e fu uno shock veder spiattellata questa notizia in prima pagina: “Era un momento delicato e volevo tenere tutto per me ancora per un po’“.

Per fortuna, però, Alfonso e Elisabetta fecero la pace e, in merito alla loro amicizia, la donna ha fatto un’altra confessione.

Il lieto fine dopo il brutto litigio del passato

Come ben sappiamo, alcuni anni fa Elisabetta ha persino partecipato al GF Vip, con Alfonso Signorini come conduttore. “Con Alfonso poi ci siamo sempre ritrovati. Abbiamo riso tantissimo insieme“. Dopodiché, la donna ha raccontato divertita di come, durante quella edizione del Grande Fratello, il giornalista le chiedesse ogni settimana di fare una copertina per il settimanale Chi (forse per farsi perdonare, ci verrebbe da pensare!).

Insomma, un brutto ‘tradimento’ da parte di Alfonso Signorini che, per fortuna, Elisabetta ha deciso di mettere da parte in nome della loro bellissima amicizia!