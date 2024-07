Elisabetta Gregoraci e la drammatica bugia che l’ha segnata a vita: “Ha fatto finta di credermi” | Lo confessa solo ora

Elisabetta Gregoraci ha rivelato la drammatica verità che l’ha segnata a vita. È stato un momento molto difficile per la nota conduttrice, e finalmente è riuscita a confessarlo.

È la nota conduttrice, showgirl e influencer, la cui bellezza tipica italiana la rende ancora più speciale: stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci. Sempre bella, solare e simpatica, mai un capello fuori posto e soprattutto l’outfit perfetto per ogni occasione, l’ex moglie di Briatore accumula seguaci di più, giorno dopo giorno.

Nonostante Elisabetta sia molto attiva sui social, quando si tratta di aneddoti della sua vita privata li seleziona in maniera molto scrupolosa, in quanto è molto riservata. Soprattutto da quando c’è Nathan Falco: la showgirl fa di tutto per proteggere il “suo bene” più importante.

A prescindere da come sono finite le cose tra lei e Flavio, i due sono riusciti a trovare un equilibrio per vivere in armonia per il figlio. Non è difficile infatti trovarli spesso tutti e tre insieme a festeggiare i momenti più importanti della vita del ragazzo.

La Gregoraci è molto amata dai suoi followers, soprattutto per la schiettezza nei loro confronti: condivide spesso con loro momenti importanti, sempre con sincerità. E ha rivelato al pubblico di aver proferito, anche se solo in una specifica occasione, una drammatica bugia.

Il post di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci vive la sua vita ad alti e bassi, come tutti. Per il momento pare abbia trovato il suo posto nel mondo, in quanto ha un figlio che l’adora, e ovviamente anche lei vuole bene a lui, come mostrano quei recenti scatti social dove l’influencer insieme al figlio si godevano le vacanze a Forte dei Marmi. A corredo di quel carosello, la conduttrice ha postato una toccante didascalia: “Insieme affrontiamo il mondo, mano nella mano, cuore a cuore. Tu“.

La Gregoraci è altrettanto soddisfatta sia a livello sentimentale che lavorativo, in quanto nella prima sfera ha trovato l’equilibrio grazie al suo nuovo compagno, Giulio Fratini, con il quale è stata pizzicata in vacanza in Sardegna, e sembra che da settembre tornerà in Rai: non solo dovrebbe condurre nuovamente Made in Italia, ma dovrebbe avere anche uno spazio tutto suo con un nuovo programma in seconda serata. Ovviamente, per saperlo con certezza dovremmo aspettare conferme ufficiali da Viale Mazzini.

La bugia drammatica… Ma a fin di bene

Elisabetta Gregoraci si è tolta un grande macigno dal cuore qualche tempo fa, per questo forse è riuscita a trovare serenità anche in tutti gli altri aspetti della sua vita. In un’intervista rilasciata a Caterina Balivo aveva rivelato che quando sua mamma stava male le aveva detto una bugia, perché non se la sentiva di dirle la verità.

In pratica, il medico le aveva rivelato che purtroppo la donna non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere all’insidiosa malattia che l’aveva colpita: “Io non ho più la mia mamma da qualche anno. Nell’ultimo periodo, quando non c’era più nulla da fare, il dottore mi ha confessato che sarebbe morta: io andai da lei e non le dissi niente, le dissi: ‘Tranquilla, che andrà tutto bene”. Lei ha fatto finta di credermi“. Alla fine è stata una bugia a fin di bene e, come si dice, le “bugie bianche” non sono mai una colpa.