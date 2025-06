Elisabetta Gregoraci e Favio Briatore, la paghetta di Nathan Falco è uno schiaffo alla povertà | Una famiglia ci campa e avanza

Ecco quanto prende di paghetta Nathan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Per molti quella è la cifra dello stipendio mensile.

Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e Nathan Falco sono nomi assai ricorrenti nel jet set italiano: la prima la conosciamo tutti, è la nota conduttrice ed ex modella, mentre il secondo è uno tra gli imprenditori più di spicco in Italia, ma anche all’estero.

Infine, il terzo è il figlio della celebre ex coppia, il cui matrimonio è durato quasi dieci anni, prima del divorzio che ha scioccato la Nazione, tant’è che sono molti coloro che ancora sognano e sperano in un loro ritorno di fiamma.

Nonostante – almeno per il momento – un loro riavvicinamento sentimentale sia escluso, come ha confermato lo stesso Briatore, i genitori di Nathan Falco continuano a frequentarsi in maniera civile e affettuosa per il bene del figlio.

A tal proposito, parlando del rampollo di casa Briatore, il magnate ha rivelato a quanto ammonta la paghetta che elargisce settimanalmente a figlio. Molti sono rimasti senza parole, in quanto equivale ad uno stipendio.

Le parole di Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore

Flavio Briatore si è raccontato a ruota libera in una recente intervista concessa a il Corriere della sera, dove ha svelato diversi aspetti della sua vita, passando dall’infanzia a Montaldo di Mondovì, al suo grande amore per la Formula 1, nonché sulla sua vita familiare, arrivando al suo pensiero verso l’Italia. In merito al suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, dobbiamo aprire una breve parentesi per chi non avesse letto la dichiarazione recentemente rilasciata dalla conduttrice: “Di notte, mentre Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l’ho usato per sbloccare i messaggi”.

A tal proposito, l’imprenditore ha ironizzato: “Quando dormo possono pure operarmi a cuore aperto e non sento niente…”, proseguendo poi su un possibile ritorno di fiamma con Ely nazionale: “Lei è la madre di Falco, la cosa più importante che ho. Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i sui genitori e di esserci l’uno per l’altra”, come leggiamo su gossipetv.com.

La paghetta di Nathan Falco

Sempre nella medesima intervista rilasciata da Flavio Briatore al Corriere della sera, riportata anche da gossipetv.com, l’imprenditore ha rivelato a quanto ammonta la paghetta suo figlio, Nathan Falco.

Come ha rivelato lui stesso: “Mi sembra 500 euro al mese“, e in rete molti hanno fatto notare che quella cifra equivale a uno stipendio part-time.