Elisabetta Canalis nella versione italiana di Squid Game | Basta col tè: quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare

Davvero Elisabetta Canalis sarà nella versione italiana di Squid Game? Dopo essersi rinfrescata con il tè adesso è pronta a mostrare tutta la sua grinta.

Elisabetta Canalis come sempre è al centro del gossip, in quanto l’ex Velina di Striscia la Notizia è costantemente nei pensieri dei suoi amatissimi fan. Non importa se da quando ballava quegli stacchetti sul bancone del TG satirico di tempo ne sia passato: Ely nazionale sembra sempre sulla cresta dell’onda.

Lo dimostra anche il fatto che sia riuscita a far amare il tè anche a chi magari preferiva uno spritz, complici le ammiccanti pubblicità in TV, ma i fan la seguono anche per quanto riguarda la sua vita privata. Fin dal suo divorzio da Brian Perry, le pagine di gossip hanno iniziato a seguire con curiosità e rinnovato interesse gli sviluppi successivi.

Arrivando così alla sua storia d’amore con Georgian Cimpeanu, la cui relazione ha tenuto con il fiato sospeso i followers, fino alla notizia della loro separazione recente. I rumors su questo fronte sono stati molteplici, ma non ci sono state conferme sulla motivazione che li ha portati a smettersi di seguirsi reciprocamente.

A ogni modo, sappiamo benissimo che la Canalis di energia ne ha da vendere e – con o senza dolce metà – non si è mai fermata, per questo non sorprende scoprire che potremmo ritrovarla nella versione italiana di Squid Game. Ecco di cosa stiamo parlando.

Elisabetta Canalis e la vacanza prima della nuova avventura

Elisabetta Canalis attualmente è in vacanza in Sardegna con la figlia Skyler Eva, e insieme si godono quel panorama mozzafiato e la gioia di essere insieme. Alla fine, l’amore va e viene, ma il rapporto indissolubile con i figli (e in questo caso anche con i migliori amici pelosi) dura per sempre. Ely, nonostante la parentesi di relax, ovviamente non smette mai di allenarsi, anche perché la prova che dovrà affrontare a breve sarà davvero tosta.

Chissà se durante queste vacanze qualche puntata di Squid Game Ely l’avrà vista, essendo da poco uscita la terza stagione… Per chi non l’avesse mai vista, evitiamo spoiler, ma possiamo dirvi che è iniziato tutto con “un gioco mortale”, il quale ha raccolto centinaia di persone con vari problemi economici, sfidandoli a sopravvivere per riuscire ad arrivare alla fine, vincendo così un lauto premio in denaro.

La versione italiana di Squid Game

Elisabetta Canalis, come dicevamo, adesso è in pausa, ma si starà sicuramente ricaricando in vista delle varie prove che la versione italiana di Squid Game le parerà davanti. Come leggiamo su Dagospia, la Canalis prenderà parte al nuovo reality estremo che arriverà su Netflix: parliamo della versione italiana di Physical: da 100 a 1. In questo show, i concorrenti dovranno superare sfide fisiche estenuanti, per riuscire ad arrivare alla fine, accaparrandosi così il premio in denaro.

Le registrazioni inizieranno a Torino fra qualche settimana, e oltre alla Canalis, ci saranno anche altri volti noti. Che dire, ormai c’è la “Squid Game Mania”, ma tranquilli: per quanto siano prove difficoltose, fortunatamente non saranno mai come quelle nel noto telefilm, visto che tutti, in teoria, dovrebbero tornare a casa… sia i vincitori che gli sconfitti.