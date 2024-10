Eleonora Giorgi faccia a faccia con la malattia che le ha sconvolto l’esistenza, arriva la confessione amara: “Ho paura di essere dimenticata”

Eleonora Giorgi è tornata a parlare della sua terribile malattia. Le sue parole sono stata una doccia gelata per i suoi parenti e amici.

Eleonora Giorgi è una forza della natura e, nonostante da tempo stia combattendo contro una terribile malattia, continua a mostrarsi sorridente e carica d’energia. La donna, proprio in queste ore, ha rilasciato un’intervista con Di Più che ha emozionato tutti i suoi fan.

Le sue parole sono certamente state una doccia gelata per e la donna non ha utilizzato mezzi termini per spiegare tutte le sue sensazioni nei confronti della sua patologia.

Eleonora Giorgi è un noto personaggio dello spettacolo italiano che, purtroppo, negli ultimi mesi ha avuto a che fare con una brutta malattia: un tumore al pancreas. Da tempo la donna sta cercando di parlare della sua esperienza, per aiutare anche tutte le persone che come lei stanno vivendo una situazione simile. Durante una sua recente intervista, la donna ha spiegato di aver cominciato un nuovo percorso farmacologico per cercare di sconfiggere definitivamente questo tumore.

Inutile dire che la Giorgi ha una forza interiore invidiabile, di vitale importanza durante questo percorso.

La dura malattia di Eleonora Giorgi

Eleonora ha spiegato al settimanale di aver cominciato un nuovo percorso con una clinica statunitense, alla quale ha mandato le proprie cellule. Nonostante le abbiano spiegato che, nel suo caso, vi è un 14% di possibilità di guarigione, la donna non ha perso le speranze, e ha spiegato: “Adesso i campioni delle mie cellule sono stati mandati negli Stati Uniti, e vedremo”. L’attrice ha poi raccontato del momento in cui ha scoperto di essere malata e di come non abbia mai smesso di sorridere, neanche quando ha cominciato a perdere i capelli.

Ha poi parlato della sua unica e più grande paura, che riguarda proprio il suo nipotino Gabriele.

Le parole sul nipotino Gabriele

Il figlio Paolo Ciavarro e la moglie Clizia Incorvaia, hanno permesso alla Giorgi di diventare nonna e donare tutto il suo amore per il nipotino Gabriele. Riguardo alla malattia la donna ha spiegato: “La mia paura? Se non ce la farò ho paura di essere dimenticata dal mio piccolino, dal mio Gabriele. Lui è un capriccioso, ascolta solo me, come farà poi?”. Delle parole molto commoventi, e che hanno fatto emozionare tutti quanti. “Allora voglio scrivergli una lettera per farmi ricordare, anche quando sarà grande. Sono però molto felice di aver potuto accompagnare i miei figli all’altare”, ha infine aggiunto.

Non ci resta quindi che augurare il meglio per la dolcissima e bravissima Eleonora Giorgi!