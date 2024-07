Eleonora Giorgi a pezzi, dopo il matrimonio di Paolo e Clizia spunta l’amara verità sulle sue condizioni di salute: “Vorrei restare…”

Eleonora Giorgi dopo il matrimonio del figlio Paolo e di Clizia torna a parlare della sua malattia. La donna ha emozionato gli italiani.

L’attrice Eleonora Giorgi, qualche mese fa, ha annunciato di avere una terribile malattia. I fan della donna le sono stati accanto quanto più possibile e, proprio in queste ore, è tornata a parlare dello stato della sua salute. Le sue parole hanno emozionato tutti gli italiani e, dopo le nozze del figlio Paolo e della compagna Clizia, Eleonora ha deciso di rilasciare un’amara verità. Ecco di che cosa si tratta.

Eleonora Giorgi è una forza della natura che, nel corso della sua carriera, è riuscita ad entrare nel cuore delle persone.

La sua recente partecipazione al Grande Fratello VIP le ha permesso di farsi scoprire al trecentosessanta gradi e il suo bellissimo rapporto con il figlio Paolo Ciavarro ha da sempre emozionato tutto il popolo italiano. Purtroppo, durante una sua recente intervista con Myrta Merlino, Eleonora aveva rivelato di avere un tumore al pancreas.

Nonostante la terribile malattia, la Giorgi ha sempre lottato come una leonessa e, grazie anche alla chemioterapia, l’attrice è poi riuscita ad operarsi ad aprile.

Le parole di Eleonora Giorgi sulla malattia

Durante una delle sue più recenti interviste rilasciata per Nuovo Tv, Eleonora è tornata a parlare della sua malattia: “Vorrei poter continuare a restare accanto ai miei figli negli anni… Sono un po’ in bilico, in una situazione complicata..” Dalle parole dell’attrice emerge chiaramente che purtroppo la situazione è ancora molto delicata e che non è ancora completamente guarita dal tumore.

Sempre durante questa intervista, Eleonora ha poi deciso di parlare del recente matrimonio del figlio con la compagnia Clizia Incorvaia.

Il matrimonio che ha portato un po’ di gioia

In questo momento molto difficile della Giorgi, sono arrivate le meravigliose nozze di Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia. Eleonora non ha potuto trattenere la sua gioia in merito e, durante l’intervista per Nuovo Tv, la donna ha rivelato: “Il mio primogenito ha annunciato parole davvero sagge nei confronti degli sposi. Poi la promessa di Paolo mi ha fatto piangere.. c’è stata inoltre la sorpresa di Patty Pravo che ha cantato per tutti noi.” Insomma, la famiglia della Giorgi non l’ha mai abbandonata durante questo duro percorso e le ha regalato momenti di gioia e pura spensieratezza.

Non ci resta quindi che mandare un abbraccio ad Eleonora ed augurarle la migliore delle guarigioni!